代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2025年10月18日(土)にヒューリックホール東京にて開催する5thライブ「未来古代楽団 祝祭あるいは断章4『聖なる月と魔なる星』」より、最新情報が公開された。

●「聖なる月と魔なる星」オンライン配信決定！本日より配信チケット販売スタート

10月18日(土)に開催される5thライブ「未来古代楽団 祝祭あるいは断章4『聖なる月と魔なる星』」のオンライン生配信が決定。本日より配信チケットの販売がスタートした。生配信に加え、公演後は10月26日(日)までのアーカイブ視聴も可能。会場に来られない人はもちろん、自宅でじっくりと味わいたい人も、未来古代楽団が紡ぐ壮大な物語世界に深く浸ることができる。

◆配信チケット料金：3,500 円(税込)

※チケット代のほかに別途手数料がかかる。

◆チケット販売期間：2025年10月6日(月)19:00～10月26日(日)21:59

◆視聴可能期間：2025年10月18日(土)18:00～10月26日(日)23:59

※ライブ配信後に再配信処理が行われるため、視聴できない時間がある。

※視聴可能期間を過ぎるとアーカイブを視聴することができなくなる。

◆チケット購入：ZAIKOにて

●ライブ物販のラインナップ公開！新シングルをレトロな8cm CDで3種同時発売

5thライブの物販情報が公開され、未来古代楽団らしい名称の個性豊かなアイテムがラインナップされていることが明らかに。中でも注目なのは、今回解禁された新作シングル。平成初期に普及した「8cm CD」というユニークな形態でリリースされる。当時を知る世代にはノスタルジー、デジタルネイティブ世代には新鮮なアイテムとなりそう。ラインナップは3種、価格は各種1,500円(税込)。いずれも数量限定となる。

●アイリッシュフルート/ティンホイッスル奏者「豊田耕三」が緊急参戦決定

アイリッシュフルート/ティンホイッスル奏者の豊田耕三の緊急参戦が決定。数多の笛を操りながら生み出される多彩な音色は、未来古代楽団の物語世界をさらに深化させ、多くのファンを魅了している。メンバー、そしてファンの双方にとって、豊田は未来古代楽団の音楽を表現する上で「欠かせない存在」。豊田が加わり、7人体制となった楽団の奏でる物語音楽に注目したい。

■豊田耕三(トヨタコウゾウ)

東京芸術大学卒、同大学大学院修了。同大学ケルト音楽研究部g-celtやIntercollegiate Celtic Festivalなど、複数の団体やフェスを立ち上げ、若手のアイリッシュ音楽ブームの火付け役となる。2016年アイルランド伝統音楽の祭典フラー・キョールのコンペティション、ティン・ホイッスル・スローエアー部門3位入賞(アジア人初)。『スーパー・マリオ・オデッセイ』、NHK連続テレビドラマ小説『ゲゲゲの女房』、谷村新司、葉加瀬太郎、渡辺美里、水樹奈々ほか、多数の録音に参加。2017年「題名のない音楽会」、2018年「らららクラシック」出演。O'Jizo、Toyota Ceili Bandなど複数のアイリッシュ系バンドを主宰。O'Jizoは2021年、カナダのGoderich Celtic Roots Festivalのオーディション優勝、2022年夏に現地のフェスに出演。2024年アメリカ最大級のケルト系フェスMilwaukee Irish Fest、Dublin Irish Festivalに出演、Goderichにも再出演。2025年アイルランド第2位のビールSmithwicksのCMにキーキャストとして起用される。地元千葉県船橋市の二宮神社の神楽囃子連に所属し、篠笛を中心に伝統芸能の担い手としても活動中。

●チケット一般発売中

現在、5thライブ「未来古代楽団 祝祭あるいは断章4『聖なる月と魔なる星』」チケットは一般発売中となっている。チケットの申込みなど詳細は特設サイトにて。

【チケット一般発売】

2025年8月30日(土)12:00～なくなり次第終了

※詳細や応募方法はプレイガイドのサイトにてご確認下さい。

5thライブ「未来古代楽団 祝祭あるいは断章4『聖なる月と魔なる星』」の各詳細は、未来古代楽団公式サイトおよび公式X(＠miraikodaiorche)にて。

●未来古代楽団 祝祭あるいは断章4「聖なる月と魔なる星」 開催概要

【日時】2025年10月18日(土) 17:00開場 / 18:00開演

【会場】ヒューリックホール東京

【出演アーティスト】

＜MEMBER＞

砂守岳央(主宰)

松岡美弥子(ピアノ)

吉田和人(ギター)

吉田篤貴(ヴァイオリン)

竹岡きなり(コントラバス) ※初出演

田中教順(パーカッション)

豊田耕三

＜GUEST＞

安次嶺希和子

Lucia

田野アサミ ※初出演

不知火フレア(声の出演) ※初出演



【チケット料金】全席指定7,500円(税込・ドリンク別)

※入場時600円(税込)が必要となる。

【販売スケジュール】

・一般販売

受付期間：2025年8月30日(木)12:00 〜 なくなり次第終了

※チケットの申し込みは特設サイトにて。

