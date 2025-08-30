代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2025年10月18日(土)にヒューリックホール東京にて開催する5thライブ「未来古代楽団 祝祭あるいは断章4『聖なる月と魔なる星』」より、最新情報が公開された。

●フラワースタンドのコラボレーションが決定！本日より受付スタート

■BUTTERFLYDECO×未来古代楽団 フラワースタンドコラボレーション

花屋「BUTTERFLYDECO」とのスペシャルコラボレーションが再び実現。ライブの世界観を彩るオリジナルフラワースタンドの注文受付が本日よりスタートとなった。

本企画は、未来古代楽団が監修し、ライブのコンセプトにシンクロしたオリジナルデザ インのフラワースタンドを、公演当日の会場内に設置できるサービス。専用の受付サイトから申し込むことで、未来古代楽団が届ける物語世界に、自らが“華を添える”ことができる。各詳細はBETTERFLYDECOの公式サイトにて。

【受付期間】2025年8月30日(土)12:00～10月17日(金)12:00

※申し込み多数の場合、予定より早く受付終了となる場合がある。

●ライブ関連のキャンペーン情報が続々解禁

■未来古代楽団の記録と記憶 -ハッシュタグキャンペーン-

公演当日、SNSにてハッシュタグ【＃未来古代楽団】をつけて、ライブ前の期待感や終演後の感想を投稿することで、オリジナルステッカーがもらえるキャンペーンの実施が決定した。

【キャンペーン対象期間】

2025年10月18日(土)0:00〜公演終了後まで

【参加条件・投稿方法】

X、Instagram、TikTok、Facebook、いずれかのSNS上にて、「＃未来古代楽団」のハッシュタグをつけた、キャンペーン期間内の投稿が対象

【受取方法】

ライブ当日の2025年10月18日(土)中、ライブ当日 物販コーナーにて投稿内容をスタッフに提示する。

※ライブ当日以外の配布は行われない。

■夏の未来古代楽団語り部祭り実施中

ライブに向けて、SNS企画「夏の未来古代楽団語り部祭り」が実施中。本企画は、各種SNS上で、「＃夏の未来古代楽団語り部祭り」のハッシュタグを付けて、未来古代楽団の魅力に関する投稿を行うことで参加できる。

対象期間中に投稿を行った来場者には、団長・砂守岳央の直筆サイン入りメインビジ ュアルポストカードが、ライブ当日会場で配布される。

【キャンペーン対象期間】

2025年8月7日(木)12:00～10月12日(日)23:59

【参加条件・投稿方法】

X、Instagram、TikTok、Facebook、いずれかのSNS上にて、「＃夏の未来古代楽団語り部祭り」のハッシュタグをつけたキャンペーン期間内の投稿が対象

【受取方法】

ライブ当日の2025年10月18日(土)中、ライブ当日 物販コーナーにて投稿内容をスタッフに提示する。

※ライブ当日以外の配布は行われない。

●本日よりチケット一般発売スタート

本日より、チケット一般発売がスタート。未来古代楽団の直近のライブはSOLDOUTが続いているため、気になっている人はぜひ早めにチェックしておきたい。毎公演、新たな世界観を作り上げていく未来古代楽団のライブを、ぜひ会場で目撃してほしい。チケットの申込みなど詳細は特設サイトにて。

【チケット一般発売】

2025年8月30日(土)12:00～なくなり次第終了

※詳細や応募方法はプレイガイドのサイトにてご確認下さい。

5thライブ「未来古代楽団 祝祭あるいは断章4『聖なる月と魔なる星』」の各詳細は、未来古代楽団公式サイトおよび公式X(＠miraikodaiorche)にて。

●未来古代楽団 祝祭あるいは断章4「聖なる月と魔なる星」 開催概要

【日時】2025年10月18日(土) 17:00開場 / 18:00開演

【会場】ヒューリックホール東京

【出演アーティスト】

＜MEMBER＞

砂守岳央(主宰)

松岡美弥子(ピアノ)

吉田和人(ギター)

吉田篤貴(ヴァイオリン)

竹岡きなり(コントラバス) ※初出演

田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

安次嶺希和子

Lucia

田野アサミ ※初出演

不知火フレア(声の出演) ※初出演



【チケット料金】全席指定7,500円(税込・ドリンク別)

※入場時600円(税込)が必要となる。

【販売スケジュール】

・一般販売

受付期間：2025年8月30日(木)12:00 〜 なくなり次第終了

※チケットの申し込みは特設サイトにて。