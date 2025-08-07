代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2025年10月18日(土)にヒューリックホール東京にて開催する5thライブ「未来古代楽団 祝祭あるいは断章4『聖なる月と魔なる星』」より、ゲストボーカルとして参加するアーティストからのライブに向けた意気込みやメッセージが公開された。

●ゲストボーカルからのコメント公開

今回のライブに出演するゲストボーカル陣より、未来古代楽団の世界観へのそれぞれの想いや、ライブに向けた意気込みが詰まったコメントが公開された。

◎安次嶺希和子のコメント

今回も未来古代ワールドにお誘い頂き、既に楽しみな今日この頃です。

回を重ねる毎に壮大になっていく舞台から、まだ見ぬ景色をお届けして共に堪能出来るよう準備して参ります！

皆さまにお会いできるのを、心より楽しみにしています。

◎Luciaのコメント

光栄なことに今回も出演させていただけることになりました、Luciaです！

初回から回を重ねるごとにライブの規模と世界観が壮大になっていく未来古代楽団。

次は一体どんな物語を魅せてくれるのか、一ファンとしてとても楽しみにしています！

そして、そんな素晴らしい彼らの世界を、作品を、皆様により鮮明にお伝えできるよう、精一杯歌わせていただきます✨

◎田野アサミのコメント

「爽秋の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。」

なんて....人生で1度も使った事のない言葉を言ってみようとするのもクレバーな砂守さん率いる未来古代楽団のピースの１つになれる瞬間に気持ちが昂り、そうさせるのかもしれません。

今回は客席からではなく板の上で参戦させていただきます、田野アサミです。

未来古代楽団の世界に私自身もどっぷりと浸かり、会場が奏でる“そこにしかない空気”を吸って吐く。それのみです。

●本日よりライブグッズ事前販売がスタート

未来古代楽団の個性をまとったアイテムたちが登場。未来古代楽団5thライブに向けて、オリジナルグッズの事前販売がBOOTHにて本日よりスタートする。今回も、“未来古代楽団らしさ”が随所に光るアイテム名とデザインで、ファン必携のラインナップとなっている。

事前販売では【星の揃え】【月の揃え】【宵闇の揃え(フルコンプセット)】と、異なる3種のグッズセットを用意。事前販売で購入すると、それぞれ特典として、星の揃えには【星の手紙】、月の揃えには【月の手紙】、フルコンプセットの宵闇の揃えには【星の手紙】【月の手紙】に加え、【太陽の預言(音声ダウンロードコンテンツ)】が同梱される。ぜひ手に入れて、謎に満ちたメッセージを読み解いてほしい。

事前販売の受付期間は【本日12:00～8月24日(日)23:59】まで。事前販売のグッズは当日会場でも販売予定となっているが、数に限りがあるため、確実に手に入れたい人は事前販売での購入がおすすめ。

●楽団の魅力を語って特典をGET！夏の未来古代楽団語り部祭りスタート

ライブに向けて、SNS企画「夏の未来古代楽団語り部祭り」が実施される。本企画は、各種SNS(X、Instagram、TikTok、Facebook)上で、「＃夏の未来古代楽団語り部祭り」のハッシュタグを付けて、未来古代楽団の魅力に関する投稿を行うことで参加可能。対象期間中に投稿を行った来場者には、団長・砂守岳央の直筆サイン入りメインビジュアルポストカードが、ライブ当日会場で配布される。

未来古代楽団の音楽、物語、世界観…ぜひあなたの想いを綴って、スペシャルな特典をGETしよう。キャンペーン対象期間は2025年8月7日(木)12:00 ～ 10月12日(日)23:59。

●本日よりチケット最終先着先行スタート！受付は8/18(月)まで

本日より、チケット最終先着先行がスタート。未来古代楽団の直近のライブはSOLDOUTが続いているため、今回も完売が予想される。今回は先着での販売となっているので、気になっている方は早めにチェックしておきたい。

チケット最終先着先行は、2025年8月7日(木)12:00 ～ 8月18日(月)23:59まで。毎公演、新たな世界観を作り上げていく未来古代楽団のライブを、ぜひ会場で目撃してほしい。各詳細は公式サイトや公式X(＠miraikodaiorche)にて。

●未来古代楽団 祝祭あるいは断章4「聖なる月と魔なる星」 開催概要

【日時】2025年10月18日(土) 17:00開場 / 18:00開演

【会場】ヒューリックホール東京

【出演アーティスト】

＜MEMBER＞

砂守岳央(主宰)

松岡美弥子(ピアノ)

吉田和人(ギター)

吉田篤貴(ヴァイオリン)

竹岡きなり(コントラバス) ※初出演

田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

安次嶺希和子

Lucia

田野アサミ ※初出演

不知火フレア(声の出演) ※初出演



【チケット料金】全席指定7,500円(税込・ドリンク別)

※入場時600円(税込)が必要となる。

【販売スケジュール】

・最終先着先行

受付期間：2025年8月7日(木)12:00 〜 8月18日(月)23:59

※チケットの申し込みは特設サイトにて。