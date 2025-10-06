スーパーマーケットのレジで並んでいたら……まさかの出来事が!? マメ美さん（@mamemi7184）の体験談がインスタグラムで反響を呼んでいます。

「先やってもいいかい？」

それはある日、マメ美さんがスーパーのレジに並んでいたときのこと。カートを押した高齢の女性が、列の一番前に並んでいた男性に「あんた並んでんのかい？」と声をかけたのです。

「え!? 僕ですか!?」男性が聞き返すと、女性は「先やってもいいかい？」「レジだよレジ！ こんなに買っちゃってんだから先入れてくれない!?」なんとレジの行列に割り込んでよいかを確認しはじめたのです。

「こんなこと言う人現実にいるんだぁ……」マメ美さんが驚いていると、男性は「後ろの人たちもみんな並んで待っているので、列の後ろに並んでくださいね」とやんわり断ったようです。

押し問答の後、結局、列には入れてもらえないことを察した女性は「チッ」と大きな舌打ち。とはいえめげた様子はなく、どうやら別で列に入れてくれる人を探すことにしたようですね。怖すぎる……そしてすごい根性だ。

“こわもて”男性と一触即発……？

そしていよいよ、女性はマメ美さんのすぐそばに。もしかして声をかけられてしまうのか?? 「これ私……断り切れるか……？」「入れたくねぇ～けど断るのも怖ぇ～」ドキドキしてしまいますね……。

さて、前の人はどうするのか様子を見ると、マメ美さんの前には、腕からちらりと入れ墨が見える、こわもての男性が。しかもめちゃくちゃ不機嫌そうです! どうなっちゃうの……？

投稿には、「目を合わせてはいけません」「ビックリですね」「やり取りしてる間に並びなよ」「懲りないばーちゃんやなw」など多くの反響が寄せられています。

果たしてこの後おばあさんはどんな行動を起こすのか……気になるつづきは後半で――。