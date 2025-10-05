10月6日に放送されるTBS系バラエティ番組『クレイジージャーニーSP』(20:55～22:57)の収録がこのほど、東京・赤坂の同局で行われ、収録後にMCの設楽統(バナナマン)と小池栄子が、今回フィンランドを取材した裏社会ジャーナリストの丸山ゴンザレスとともに取材に応じた。

『クレイジージャーニー』は、独自の視点やこだわりを持って世界＆日本を巡る探検家“クレイジージャーニー”たちが、その特異な体験を語る伝聞型紀行バラエティ。「ほぼ放送300回2時間SP」と題した今回は、番組登場回数最多を誇る丸山ゴンザレスが世界一幸福な国フィンランドの裏の顔を取材。国連が発表する世界幸福度ランキングで8年連続1位を獲得している国だが、蓋を開けてみれば世界中の裏組織に狙われる麻薬大国に!? ゴンザレスの体当たり取材で現状が明かされる。

小池は、『クレイジージャーニー』について「同じ地球上にこれだけさまざまな暮らしや考えがあるんだなというのは、この番組をやっていて楽しいです」と述べ、「そういった意見が周りから多く、『絶対に長く続けてくれ』って言われます。コアなファンが多い番組に関われていて幸せだなと思います」と反響を明かす。

設楽も「僕も『クレイジージャーニー見てます』とか声をかけてくれる方が多い。熱量が多いんでしょうね。その人その人で、『ゴンザレスさん回見ました』とか、『アリの島田(拓)さん回見ました』って。全体的に見てくれているんでしょうけど」と反響を明かし、「ある種、現代の教育番組というか、少数民族もいれば裏社会もあれば、同じ地球の同じ時間軸で僕らは日本で暮らしているわけですから、世界って広いなと思うし、世界で起きていることが他人事じゃないこともあるから、世界って狭いなと感じるときもありますし、ジャーニーの方たちの目を通していろいろ勉強になるので、非常に楽しい番組です」と番組の魅力を語った。

同番組に携わるようになってからの変化を聞かれると、設楽は「あまり行きたくない国ができちゃいましたね(笑)。ちょっと怖いなって。ゴンザレスさんがいっぱい行くから、行けないようなところがどんどん出てくる。イタリアとかフランスとか、全部裏を紹介するから。アメリカもそうですし。どんどん行けないというか、ブロックされてくる感じ」と答え、ゴンザレスは「そこを避けていただければ大丈夫です」とコメント。

設楽はまた、「ジャーニーの方が、目が違う。好きなものというのはすごい大事なんだなと。そういうものが自分にあればなと痛感しますね。それだけ人生をかけて好きだって思うものを語るときの目がみんな素敵ですし、人を惹きつける。そういうものが見つけられたらいいなと思います」と語った。

小池は「いろんな国を見させていただいて、いいなー好きだなと思う国も、やばいなという国もいっぱいありましたけど、日本に住んでいて、日々自分が感じられる喜びは当たり前のことじゃないんだなと、それはいつも思います。いろいろ今問題があると言われても、治安がよかったり、お財布が届けられたり、食べ物を食べてもおいしいし、そういう細かいことを感謝するようになりました」と自身の変化を明かした。

(C)TBS