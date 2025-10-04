お笑いコンビ・マテンロウのアントニーが2日、公式YouTubeチャンネル『それいけ!アントニーチャンネル』を更新。“今一番オシャレな芸人”について語った。

アントニー

「オシャレすぎるわ」「いろんなブランド押さえてる」

“スニーカー大好き芸人”として知られるアントニー。最近は、ファッション好きな芸人が多いが、シソンヌ・長谷川忍、チョコレートプラネット・松尾駿、とろサーモン・久保田かずのぶ、デニス・植野行雄、松下宣夫らを、“オシャレ芸人”として評価。なかでも、「こがけんさん、ちょっとオシャレすぎるわ」と話し、「マジでいろんなブランド押さえてるし、アメリカっぽいカルチャーも好きだし。ちょっと結構、レベル違うくらいオシャレ」と感嘆した。

スタッフがこがけんのインスタを確認すると、ファレル・ウィリアムスとの2ショットが投稿されており、アントニーは、「めちゃくちゃオシャレでしょ? ヤバいっしょ?」と吐露。最後は、“オシャレ芸人”のランキングを発表しながら、「今、日本で1番オシャレな芸人は、こがけんさんです!」「今めちゃくちゃオシャレな人っていうイメージがある」と熱弁していた。