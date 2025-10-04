日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン(以下:KFC)店舗で、期間限定「ファン感謝祭パック」を、10月8日から10月28日まで販売する。

ファン感謝祭パック

「ファン感謝祭パック」には、KFC自慢のメニュー「オリジナルチキン」、「カーネルクリスピー」、「ビスケット」が詰まっている。

「オリジナルチキン」は、創業者カーネル・サンダースが10年の歳月をかけ完成させた、11種類のハーブ&スパイスを使用した秘伝のレシピ。店舗で1本ずつ手づくりされる、ふっくらジューシーな味わいを楽しんで欲しい。

「カーネルクリスピー」は、にんにく醤油の風味とサクサク食感が人気のサイドメニュー。老若男女問わず、多くの人に愛されている。

デザートにぴったりな「ビスケット」は、バター風味のしっとりふんわりとした生地が魅力。特製ハニーメイプルをた~っぷり回しかけてどうぞ。

今回のパックは、「オリジナルチキン」3ピース、「カーネルクリスピー」、「ビスケット」が詰まって、なんと520円※もおトクな990円で購入可能。ひとりで思う存分楽しむもよし、家族や友人とシェアするもよし。

※単品積上げ価格との差額。

商品概要は以下の通り。

商品名は「ファン感謝祭パック」990円(単品積上げ価格1,510円)。 セット内容は、オリジナルチキン3ピース、カーネルクリスピー、ビスケット。

販売期間は、10月8日~10月28日。販売店舗は、全国のKFC店舗。