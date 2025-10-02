ファミリーマートは10月1日より、「#大谷選手ファミマおむすび割～延長戦～」を実施する。

「#大谷選手ファミマおむすび割」延長戦が決定

同社では、おむすびアンバサダーに就任した大谷翔平選手との共同プロジェクト「大谷おむすびプロジェクト」を展開しており、第1弾として、9月29日まで大谷選手が試合で活躍するとおむすびが割引になる「#大谷選手ファミマおむすび割」を実施した。

大谷選手は今季、9月29日までの期間に自己最多となる55本のホームランを記録し、日本時間8月28日に行われた試合では749日ぶりの勝利投手となった。同社では、大谷選手がホームランを打つまたは勝利投手となると、試合終了後に公式Xアカウント(@famima_now)にておむすび全品に使える50円引きクーポンを先着1万名に配布しており、これまでに通算54万枚を配布している。クーポンは配布開始から最短3時間で配布上限に達する試合もあり、クーポンの利用率が94%を超える試合もあるなど、好評を博した。

10月1日以降も大谷選手のさらなる活躍を応援するため、同キャンペーンを「延長戦」という形で今シーズン終了まで実施する。

10月1日以降に大谷選手が出場する試合でホームランを打つまたは勝利投手となった場合、試合終了後に同社公式Xアカウントにて、おむすび50円引きクーポンを先着1万枚配布する。

なお、大谷選手が1試合で2本以上のホームランを打った場合や、1試合で勝利投手とホームランを打った場合も、配布するクーポンは1万枚となる。また、大谷翔平選手が出場する試合がなくなった場合、キャンペーンは終了する。

QUOカードプレゼントキャンペーン

ファミリーマート公式XでQUOカードプレゼントキャンペーン

同キャンペーンを記念し、QUOカード10,000円分が5名様に当たるキャンペーンを実施する。同社公式Xアカウントをフォローの上、対象の投稿をリポストすることで応募完了となる。期間は9月30日～10月6日まで。