FOOD＆LIFE INNOVATIONSは、創業8周年を迎える「鮨 酒 肴 杉玉」にて、10月1日よりネタが通常の約2倍サイズの「中とろ」を97円で提供するほか、8周年記念商品が登場する「杉玉8周年創業祭」を開催する。

杉玉8周年創業祭

10月1日から、杉玉誕生から8周年の感謝の気持ちを込めたフェアを開催する。目玉商品は、赤身と脂の絶妙なバランスが特長の中とろを通常の約2倍のサイズで楽しめる「中とろ200％!!」である。8周年にちなんで、1貫97円で用意した。

また、「8周年スペシャル“まぐろの極み”2貫盛り」(888円)もおすすめ。2つの異なる仕立てのまぐろを977円で楽しめる。一つは、厚切りの天然インドまぐろの赤身を漬けにして、海苔と卵黄をトッピング。もう一つは、ローストビーフの上に漬けにして炙った大とろを重ね、卵黄をまるごと1個トッピングした。

肉と魚の旨みを両方楽しめる一皿になっており、どちらも口いっぱいに旨みとまろやかさが広がる。さらに、「8周年スペシャル“まぐろの極み”2貫盛り」は、1皿ご注文ごとに、10月15日以降に全国の「鮨 酒 肴 杉玉」で使用できる「杉玉500円割引券」をプレゼント。

そのほか、大葉・きゅうり・たくあんなどが入った爽やかな巻き寿司に、とろたくとまるごと1個の卵黄を贅沢にトッピングした「黄金とろたく“絶品”薬味巻き」や、"八"をかたどった「8周年タコさんウインナー」も登場する。