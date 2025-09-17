スシローでは、オープンワールドRPG「原神」との第二弾となるコラボレーションキャンペーンを9月10日より開催中です。後半となる9月17日からは新たなメニューが登場し、またまた話題になりそうな予感。都内で行われた試食会で公開された、後半のメニューとグッズを紹介します。

『観月の宴 原神コラボ限定ピック付き えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙り』

『観月の宴 原神コラボ限定ピック付き えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙り』(270円〜)

後半では、えびとうなぎにアボカドとチーズマヨをのせて炙ったボリューミーな創作すしが登場。香ばしさをプラスしたコクのあるアボカドと濃厚でとろりととろけるチーズマヨが、えびとうなぎをまろやかに包み込みます。

付いてくるコラボ限定ピックは、全5種の中からランダムで1種。ピックの手配総数25.9万枚分が完売次第終了となります。

『観月の宴 原神コラボ限定メタリックカード付き天然本鮪6貫盛り』

大とろ、中とろ、赤身の漬け、醤油炙り、中落ち包みと天然本鮪を味わい尽くす『観月の宴 原神コラボ限定メタリックカード付き天然本鮪6貫盛り』には、前半とはデザインの異なるメタリックカードが付いてきます。4種＋シークレット1種の全5種の中からランダムで1枚提供されます。

カードの裏面には引き続き2次元コードがあり、読み込むとゲーム内で使えるアイテムをゲットできたり、9月28日まで行われているコラボグッズの抽選に参加できますよ。

手配総数は13.9万枚分と限られているので、賞品のコラボ限定すし皿4枚セットをゲットするためにも、忘れずにチェックしましょう。

『観月の宴 原神コラボ限定クリアボトル付き ソフトドリンク』

『観月の宴 原神コラボ限定クリアボトル付き ソフトドリンク』(1,300円〜)

前半ではキャラクターのミニフィギュアが付いてきたソフトドリンクのセットですが、後半はキャラクターが描かれたクリアボトルが全4種の中からランダムで1種が提供されます。クリアボトルの手配総数13.5万個が完売次第終了となるので気になる人はお早めに。

『観月の宴 原神コラボ限定セット8貫 コラボ限定アクリルスタンド付き』

『観月の宴 原神コラボ限定セット8貫 コラボ限定アクリルスタンド付き』(1,980円〜)

テイクアウト用では、厳選まぐろ赤身、焼とろサーモン、サーモン、えび、いか、えんがわ、たまご、軍艦ねぎまぐろの8貫が入ったセットにアクリルスタンドが付くということでファンから注目されそう。アクリルスタンドは、全4種の中からランダムで1種ゲットできます。

『観月の宴 原神コラボ限定セット8貫 コラボ限定アクリルスタンド付き』の予約は、9月17日7時よりネット注文のみで開始し、受取期間は9月20日から9月28日まで。アクリルスタンドの手配総数3.2万個分が完売次第終了となります。

前半のメニューを楽しめた人も、店舗に行けなかった人も存分に楽しめるメニューが登場する「原神」コラボの後半。気になる人は店舗に立ち寄ってみてくださいね。