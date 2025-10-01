大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴 杉玉」が、創業8周年を記念したフェア「杉玉8周年創業祭」を10月1日よりスタートしました。日頃の感謝を込めたお得なものからお祝いムード満載のメニューまで登場したということで、都内で行われた試食会でスペシャルな味を堪能してきました。

『中とろ200%!!』

今回のフェアで目玉になるのが、通常販売している「中とろ」が約2倍のサイズになった『中とろ200%!!』。約2倍というだけでお得感がありますが、驚くのはその値段。8周年にちなんで、1貫税抜88円(税込97円)で味わうことができます。

赤身と脂のバランスが絶妙な中とろは、しゃりがおまけなのかと思うほど濃厚な味わいと食感を楽しめます。しっかりと厚みがあるネタは歯切れがよくジューシー。口に入れた瞬間から贅沢な気持ちになれますよ。

『8周年スペシャル“まぐろの極み”2貫盛り』

『8周年スペシャル“まぐろの極み”2貫盛り』は、天然インドまぐろの赤身の漬けの上に海苔と卵黄をトッピングした「厚切り漬けまぐろ 卵黄のせ」と、漬けた炙り大とろとローストビーフを重ねて卵黄をまるごと1個トッピングした「禁断の大とろビーフ まるごと卵黄」の2貫を税抜888円(税込977円)で堪能できる贅沢×お得のスペシャルな一皿。ユッケを食べているような味わいの「厚切り漬けまぐろ 卵黄のせ」に、香ばしさとジューシーな肉汁が滴る「禁断の大とろビーフ まるごと卵黄」はお酒が必須！濃厚な卵黄が絡まる味わいをぜひご堪能あれ。

金額だけでもお得に感じますが、さらに上をいくプレゼントも。『8周年スペシャル“まぐろの極み”2貫盛り』を1皿注文ごとに、全国の店舗で使用できる「杉玉500円割引券」をもらえます。

利用可能期間は2025年10月15日から2025年12月10日までと約2ヶ月。会計金額2,000円ごとに1枚利用できます。

『黄金とろたく“絶品”薬味巻き』

大葉ときゅうり、たくあんとちょっぴりわさびが加わった巻き寿司の上に、とろたくと黄身をまるごと贅沢にトッピングした『黄金とろたく“絶品”薬味巻き』はシェアにおすすめ。

甘めの旨ダレで味付けされた巻き寿司に黄身を絡めれば、コクで包まれてまさに“絶品”。巻き寿司はわさびがほんのりときいて爽やかなので、重すぎずにリッチな味わいが病みつきになります。

『8周年タコさんウインナー』

お酒と一緒に最初に注文して欲しいのが、肴にぴったりな『8周年タコさんウインナー』です。縁起の良い末広がりな“八”をかたどった8匹のタコさんウインナーの上には、カラスミとカラフルなあられがトッピングされ、なんとも言えないかわいさがありました。

じつは1匹1匹に顔があるので、食べる前にぜひその表情をチェックしてみてくださいね。

今回紹介したメニューの発売期間は10月1日から10月14日まで。杉玉の8周年を祝いながら、贅沢でお得なメニューを味わってみてはいかがでしょうか？