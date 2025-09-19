京樽は、9月17日より、TOUCH TO GOが提供する無人決済システム「TTG-SENSE」を「京樽・スシロー 市ヶ谷店」に初めて導入する。

「京樽」は、1932年京都府下京区河原町に小さな割烹料亭として創業した。おなじみの茶きん鮨をはじめ、伝統の技で作る上方鮨、新鮮なネタを揃えた江戸前鮨、巻鮨などを多数取り揃えている。

この度リニューアルオープンする「京樽・スシロー 市ヶ谷店」で導入する、お客さまの事前登録不要の無人決済システム「TTG-SENSE」は、通常店舗と同様の外観ながら、店内のセンサーカメラで動きを追跡し、手に取った商品を自動で紐づける仕組みだ。購入商品が決まったら、レジ前に立つだけで、手に取られた商品が自動でレジ画面に表示され、商品内容や数量が正しいか確認し決済を完了することができる。

無人決済システム「TTG-SENSE」を導入することにより、会計の待ち時間を少なく、スムーズにおいしい鮨を届けられる店舗を目指す取り組みとなる。お会計をスタッフが対応しなくなった代わりに、商品の説明や提案にまわることができる。また、導入初期には無人決済端末の操作に不慣れであっても安心して利用できるよう、店舗スタッフによるサポート体制も整えている。