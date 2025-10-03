女優の竹下景子が3日、東京・渋谷のNHKで行われたプレミアムドラマ『終活シェアハウス』(10月19日スタート、BSP4K・BS 毎週日曜22:00～)の合同取材会に、城桧吏、制作統括の黒沢淳氏とともに出席。自身の終活について語った。

本作は、60年来の友人である68歳のシニア女性たちが自由に暮らすシェアハウスを舞台に、そこに迷い込んだ真面目な犬系男子とカワイイ系ツンデレカノジョが繰り広げるヒューマンコメディドラマ。ひょんなことからシェアハウスの雑用係になった主人公・速水翔太役を城桧吏、翔太の恋人・林美果役を畑芽育、シェアハウスに暮らす奥村歌子役を竹下景子、今井厚子役を室井滋、池上瑞恵役を戸田恵子が演じる。

竹下は「“終活”ってタイトルを見たときに、私にとっての終活は何だろうとちらっと考えましたけど、実際にはまだまだ何も手がつけられていなくて」と述べ、「終活をそろそろ考え始める時期に来ているなと思ったときに、いろんな自分なりの世界があって、みんな私にとって大事な人ではあるんですけど、その中でも、例えば家族、親戚、友人とか、そういう人たちの顔を思い浮かべたときに、本当に一番大事なものは何だろうと、大事なものの優先順位はそろそろ考えるべきかなと」と語った。

そして、「義理で出席するパーティーとか、義理で出さなきゃいけない年賀状とかは、そろそろ終わりにしてもいいのかなって、このドラマのタイトルを見たときに思いました」と笑顔でコメント。一番大事なものについては「これから考えます」と話していた。