アイドルグループ・Aぇ! groupが出演するフジテレビのバラエティ番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』(12日スタート、毎週日曜25:25～ ※関東地区ほか)の初回放送が、きょう3日(23:00～23:30)の全国ネット特番放送終了後からFODで先行独占配信される。

Aぇ! group

3日の全国ネット特番は「Aぇ! group変身選手権！in シンガポール」と題し、今話題の“変身フォト”に挑戦。制限時間3時間以内で、“変身フォトを最も楽しめる変身をしてきた人”が優勝に輝く。5人はバラバラにロケをしていたことから、それぞれがどんな経緯でこの変身に至ったのか、興味津々の様子だ。他のメンバーのロケの様子をVTRで見ながら、全員が抱腹絶倒となる。

「3時間あったら何にでもなれるよな」と言う佐野晶哉に、「小手先の笑いは通じない」と話す小島健。また、各メンバーの変身の様子をVTRで見た草間リチャード敬太は「それぞれフルスイングしてるよな」、末澤誠也は「違う方向性でやってる」と明かす。正門良規は「3時間フルで頭を使って考えた変身」と話すが、5人はどんな変身を遂げたのか。最下位だったメンバーにはキツい罰ゲームが待ち受ける。

12日からのレギュラー放送は、「コスパ旅行選手権 in シンガポール」を6週にわたって放送。円安の今、コスパよく海外旅行を楽しむべく、メンバーが3チームに分かれて、1人当たり25,000円で最もコスパのいい旅を提案できたチームが優勝となる。

正門＆小島チームは“レジャー”、末澤＆草間チームは“グルメ”、佐野＆番組スタッフチームは“ホテル全BET”をテーマに、3チームが三者三様の波瀾万丈な珍道中を繰り広げる。佐野に至っては、メンバーではない番組スタッフとペアを組むことになる。

【編集部MEMO】

シンガポールロケを終えた正門良規は「本当に楽しかったです。これでもか、というくらいいろんなことをしました(笑)。初めてのスタッフさんたちとは思えないくらい、Aぇ! groupの愉快なところを引き出してくださって、それぞれが生き生きしていたなと思いました。3日間シンガポールでロケをしたのですが、全部違う国に行ったのではないかな、というくらい満足感がありました。3日間じゃ遊びきれないくらい充実している街だったので、僕らの旅の様子を皆さんの旅行の参考にしていただけたらと思います。このロケの模様を見るのが今からとても楽しみです。僕は人気ナンバーワンスポットの買い物施設に行ったのですが、日本にはない規模感のスケールで地元の方々もとても温かくて、非日常感を画面を通してお伝えできたらいいなと思います」と話している。

