2018年に終了したフジテレビ系バラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ!』の人気シリーズ「岡村隆史にオファーが来ました」の最新作が、同局の動画配信サービス・FODの番組『めちゃ×2メチャってるッ!』で10日0時から独占配信される。

この番組は、吉本興業が『めちゃイケ』総監督の片岡飛鳥氏とともに制作。シリーズ最長となる484日、足掛け3年に及ぶドキュメンタリーとなる。

出演は、ナインティナイン、JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE、レインボー、コットン、ニューヨーク、鬼越トマホーク、オダウエダ、江頭2:50、濱口優(よゐこ)、大久保佳代子(オアシズ)、山本圭壱(極楽とんぼ)ほか。

2部構成となっており、第1部『めちゃ×2メチャってるッ! あきらめたらそこで試合終了ですよスペシャル!!』(全5話)は、10日0時配信。第2部『めちゃ×2メチャってるッ! 7年ぶりに起こせよムーヴメントスペシャル!!』(全7話)は、11月15日0時から配信される(※配信日時は、予告なく変更となる場合あり)。

■あらすじ

時は2023年10月まで遡る。

53歳の岡村隆史はすっかり落ち着いた芸人生活を送っていた。

そんな中、彼の覚醒を促すために本プロジェクトはひっそりと動き出した。

そう、まさかこれが足掛け３年にも及ぶ最長プロジェクトになるとは、この時は誰１人知る由もなかった。

若い頃、ギラギラした“芸人”岡村隆史に憧れた

今をときめく芸人たち“MM団”が待つ現場に訪れた岡村隆史。

彼がそこで挑戦したのはフランス発祥のエクストリームスポーツ“パルクール”

MM団はこのパルクールを持って岡村隆史を覚醒させたかった。

彼は鈍っていた。鈍り倒していた。そんな岡村を襲った悲劇。なんでこんなことが。

いや、鈍り切った身体に悲劇は必然として起きたのだ。アキレス腱断裂の事実を突きつけられた53歳の芸人。

運命は偶然などではなく“必然”であるのだ。

外は岡村やスタッフたちの気持ちをまるで表すかのような突然の大雨。

通常ならばプロジェクトは完全中止なのだ。

そんな中、岡村の中で青く萎んでいた炎が

真っ赤に轟轟と燃え盛ったのだ。

岡村はもちろん、そんな彼を目の当たりにしたスタッフ、

出演者、関わるすべての人間が一人も“諦めなかった”。

手術にリハビリ、トレーニングと諦めずに怪我を根治させた岡村隆史。

パルクールに感謝の気持ちを込めて再挑戦したのであった。

見事に覚醒した岡村隆史を待っていたのはLAPONEエンタテインメント。

実に７年ぶりの“オファー”だった。

喜ぶ岡村隆史を待ち受けていた衝撃のオファー内容とは！？



そして、2025年２月２日、東京ドームで行われた「LAPOSTA 2025」に集まった５万人のお客様の前で起きた事とは！？

それは“奇跡”なのか、“努力による必然”なのか。見た人が感じたことが真実です。

総尺約７時間にも及ぶ配信番組となり、

従来のオファーシリーズとは一味も二味も違う。

ナインティナイン岡村隆史の芸人人生最長の484日にも及ぶ、ドキュメンタリーをぜひご覧ください。

【編集部MEMO】

「岡村隆史にオファーが来ました」シリーズの歴史



●第1弾『めちゃ×2イケてるッ! ガチコン言わしたるッスペシャル!』(97年10月4日、視聴率:18.4%)

ジャニーズJr.に入り、SMAPのコンサートに飛び入り参加。



●第2弾『めちゃ×2イケてるッ!』(通常回/98年5月2日、視聴率:21.6%)

中居正広主演の月9ドラマ『ブラザーズ』にゲスト出演。



●第3弾『めちゃ×2イケてるッ!』(通常回/98年6月20・27日、2回平均視聴率:19.1%)

一般視聴者の結婚披露宴の司会に挑戦。



●第4弾『めちゃ×2イケてるッ! 絶対満点で年を越すぞスペシャル!』(98年12月26日、視聴率:16.5%)

広末涼子の代役で『新春かくし芸大会』で中国ゴマに挑戦。



●第5弾『めちゃ×2イケてるッ! シャカリキに頑張るゾ動物王国スペシャル!』(99年10月9日、視聴率:18.5%)

ムツゴロウさん(畑正憲)と競馬対決。



●第6弾『ワールドカウントダウンスーパーSP めちゃ×2あいしてるッ!』(99年12月31日、25:00～29:00視聴率：7.0%)

42.195kmのフルマラソンに挑戦。



●第7弾『めちゃ×2イケてるッ! 今年で30知っとるけ!? ガオーッスペシャル!』(00年10月14日、視聴率:18.3%)

劇団四季のミュージカル『ライオンキング』に出演。



●第8弾『めちゃ×2イケてるッ! 修学旅行で超超超超超いい感じスペシャル!』(01年10月13日、視聴率:18.6%)

モーニング娘。の修学旅行を引率し、コンサートにも出演。



●第9弾『FNS27時間テレビめちゃ×2オキてるッ! 楽しくなければテレビじゃないじゃ～ん!』(04年7月25日、19:00～21:00視聴率:23.6%)

27時間不眠不休の状態で、具志堅用高とボクシング対決。



●第10弾『めちゃ×2イケてるッ! 第10回記念大会なんで狙えV10スペシャル』(05年10月9日、視聴率:18.5%)

横峯さくらとゴルフ対決。



●第11弾『めちゃ×2イケてるッ! いい意味でヤバイっすオカザイルスペシャル』(07年10月6日、視聴率:18.0%)

EXILEのライブに出演。



●第12弾『めちゃ×2イケてるッ! 心のエースをねらえ! 絶対無二のスペシャル!』(08年10月4日、視聴率:16.9%)

松岡修造の指導のもと、杉山愛とテニス対決。



●第13弾『めちゃ×2イケてるッ! 目指せ笑いの人間国宝イヨーッ! スペシャル』(13年9月21日、視聴率:14.1%)

市川海老蔵の歌舞伎に出演。



●第14弾『めちゃ×2イケてるッ! もうオカザイルなんてやらねえよスペシャル』(13年10月12日、視聴率:15.9%)

パフォーマーを引退するHIROのために、EXILEのライブに出演。



●第15弾『めちゃ×2イケてるッ! ダンシングヒーローでゴイゴイスーペシャル!!』(17年10月14日、視聴率:10.1%)

三浦大知のライブに出演。



※視聴率は世帯、ビデオリサーチ調べ・関東地区。

