「出てんじゃねーよ!」と怒鳴られたことも…佐久間宣行氏、テレビ業界の“裏事情”を語る

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が1日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。テレビ業界の“裏かぶり”について語った。

佐久間宣行氏

「流すところが見つかっていない特番がある」

10月に入り、「テレビ業界はぼちぼち、年末の動きが見えてくる」と話した佐久間氏は、「定期でやってる特番が、“どこの時間帯だったらやれますか?”っていうのが編成から来て。“この時間帯だったら裏かぶりないですか? 佐久間さんが作るものはないですか?”って」と現状を説明。しかし、「“演者が(裏かぶり)あったので全然流せません”みたいな。今、流すところが見つかっていない特番があります(笑)」と苦笑いで明かした。

また、佐久間氏は、番組のプロデューサーだけでなく、演者として出演することも多くなり、「前に怒られたのは、“おい! お前、作ってる裏で出てんじゃねーよ!”って」と吐露。テレビ業界で暗黙のルールとされている“裏かぶり”だが、「一緒にやらせてもらってる出演者のみなさんも、人気者なんで。年末年始はギリギリまでわかんないんですよ。特に、吉本芸人のタレントさんが多すぎて……」と編成に苦心している様子だった。

テレビ業界では、同じ時間帯に同じタレントが出演することはタブーとされており、「今はあんまりないけど。昔は、同じ事務所の大物MCもかぶらないようにしてた」とも。「昔は何となく、俺たちも気遣ってた。今田・東野さんは、ダウンタウンの裏はやらないだろうみたいな。それは意外と芸能界あったりする」「この人の番組で出てきたから、裏では何となくやらないっていうタレントさんとか聞いたことある。恩義を感じてるから」と打ち明けていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。