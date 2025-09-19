ローソンは9月16日より、GODIVAとコラボレーションしたスイーツ3品とベーカリー1品を、全国の「ローソン」にて販売している。

まずは、スイーツ3品から。「Uchi Café×GODIVA クープドゥショコラ」は、ホワイトムース、ショコラ生地、ミルクムース、ショコラクリームの4層を重ねたとろけるカップスイーツ。価格は538円となっており、沖縄エリアでは599円で販売されている。

「Uchi Café×GODIVA ショコラクレープ」は、ショコラクリーム、アーモンドクランチをくちどけの良いクレープ生地で包んだスイーツ。価格は421円。なお、沖縄エリアでは取り扱いされていない。

ローソン「Uchi Café×GODIVA どらもっち ショコラマロン」

「Uchi Café×GODIVA どらもっち ショコラマロン」は、ビターな味わいのショコラクリームとイタリア産マロンを使用した餡子を挟んだどらもっち。価格は400円。

ベーカリーでは、しっとりしたチョコ生地に、チョコレートクリームとチョコレートホイップをサンドした「GODIVA ナッツ&ショコラロール」が登場。いろいろなチョコレートの味わいと、アクセントとなるアーモンドを楽しむことができる。価格は246円。なお、沖縄エリアでは268円となっており、商品仕様も異なる。