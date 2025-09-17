三井住友カードは9月16日、対象の飲食店のモバイルオーダー決済で7～20%還元を開始した。

モバイルオーダー決済で7～20％ポイント還元

対象の飲食店にて、三井住友カード(ナンバーレス・Olive)でモバイルオーダー決済すると、通常ポイントを含む7～20%のVポイント還元を実施する。

対象店舗は、マクドナルド、モスバーガー(モスバーガー&カフェも対象)、ケンタッキーフライドチキン、吉野家、すき家、スターバックス(Apple Payでの決済のみ対象)となる。モスバーガーとケンタッキーフライドチキンは、配達サービスも対象だが、他社サービスを経由した配達サービスは対象外となる。

モバイルオーダー対象のポイントサービス

なお、Olive LOUNGEでは上記の特典とは別で、入居するスターバックス・シェアラウンジでスマートフォンのタッチ決済で支払うと、10%ポイント還元となっている。

さらにキャンペーンでお得

モバイルオーダー7%還元リリース記念として、5,000円相当のVポイントをプレゼントするキャンペーンも実施する。期間中、対象加盟店にて対象カードで1会計当たり250円(税込)以上のモバイルオーダーを注文すると、抽選で1,000名に5,000円相当のVポイントが当たる。10月7日までの利用で当選確率が10倍になる。実施期間は10月1日～10月31日まで。

三井住友カード(NL)ポイントサービスの商品性改訂

2025年12月1日より、ポイントサービスの還元率の見直しを行う。対象となるポイントサービスは、「対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元!」「家族ポイント」「Vポイントアッププログラム」「マイ・ペイすリボの選べるポイント特典(Aコース)」「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで最大7%還元!」となる。

還元率見直しのスケジュールは以下のとおり。