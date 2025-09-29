三井住友カードおよび、ビザ・ワールドワイド・ジャパンは9月30日、「三井住友カード Visa Infinite」会員向けに、 Visaスポンサーシップを活用したスポーツプログラムの提供を開始する。

Visaは、スポーツ、エンターテインメント、ファッションなど様々な分野を支援し、世界をひとつにつなげることに尽力している。オリンピックやパラリンピック、FIFAワールドカップなどのビッグイベントを通じて、世界中の人々に感動と喜びを届けてきた。

三井住友カード Visa Infiniteは、Visaにおける最上位ランクである「Visa Infinite」に属するクレジットカード。今回、同カードの会員を対象に、Visaスポンサーシップを活用したスポーツプログラムの第1弾として、来年2月に開催される「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」をより楽しめる特別なプログラムが用意される。

「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」プログラム

同カードの会員に対し、現地での特別な観戦チケットの提供を用意し、日本国内においても開会式前日に開催予定のオープニングナイトパーティーへの招待や、オリンピック直前に開催するスキージャンプ日本代表小林陵侑選手・髙梨沙羅選手の壮行会への招待などを予定している。

なお、参加予定選手は2025年9月29日時点での情報であり、変更の可能性がある。また、詳細は同カード会員に向けて案内され、応募のうえ抽選となる。

小林陵侑選手、髙梨沙羅選手の壮行会に招待

北海道産の食材をふんだんに使用したフレンチを楽しみながら、スキージャンプ競技を特別会場から観戦できる特別なイベントが用意される。観戦後には、会場にオリンピックメダリストであるTeam Visaアスリートの小林陵侑選手および髙梨沙羅選手が登場。大会を控えた二人の日本代表選手の壮行会を開催する。日本にいながら、世界の舞台に挑むアスリートたちを間近に応援できる貴重な機会となる。

上記の壮行会の他、都内高級ホテルレストランでミラノの食文化を堪能しながらゲストオリンピアンによる同大会の見どころ解説やオリンピックの裏話などが楽しめる開会式オープニングナイトイベント、トップアスリートの哲学や視座に触れるトークショーなども予定されている。