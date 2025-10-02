三井住友カードは10月1日、「青と黄色のVポイント祭 秋冬キャンペーン!!」を開始した。

青と黄色のVポイント祭は、2025年に4回の開催を予定している。今回の第3弾キャンペーンでは、100万名にVポイントが当たる特典が用意されている。これまでに開催された「祝1周年記念キャンペーン」「夏キャンペーン!!」にエントリーした利用者は、抽選口数がアップする。

キャンペーンのエントリー期間は2025年10月1日～2026年1月15日まで。対象期間は3つに分かれており、第1期間は2025年10月1日～10月31日まで、第2期間は2025年11月1日～11月30日まで、第3期間は2025年12月1日～2026年1月15日までとなる。

特典1

対象カードでエントリーを行い(以下:条件(1))、各期間中に合計5,000円(税込)以上を利用(以下:条件(2))した場合、「特典1」の抽選対象となる。特典1では、1等として「10,000ポイント」が1,020名(各期間340名)に、2等として「50ポイント」が1,020,000名(各期間340,000名)に当たる。

過去キャンペーンにエントリーしていた場合、特典1の抽選口数がアップする。条件(1)および(2)を達成した場合は1口、条件(1)・(2)を達成かつ、いずれかの過去キャンペーンにエントリーしていた場合は3口(＋2口)、両方にエントリーしていた場合は5口(さらに＋2口)となる。

特典2

さらに、条件(1)に加え、各期間中「リボ払い」「分割払い」「2回払い」のいずれかで合計5,000円以上の利用(以下:条件(3))を行った場合には「特典2」の抽選対象となり、「10,000ポイント」が900名(各期間300名)に当たる。

なお、いずれの特典においても、セディナビIDを保有している場合はVポイントPayギフトの進呈となる。対象カードの詳細については、キャンペーンページにて確認を。