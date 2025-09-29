三井住友カードは9月30日9時頃から、「三井住友カード Visa Infinite」の募集を開始する。「Infinite Potential, Infinite Value "無限の可能性が、無限の価値を生み出す。"」がコンセプト。Visaの最上位ランク「Visa Infinite」(ビザインフィニット)の優待・特典に加え、「単なる決済手段の域を超えた新しい扉を開く鍵として、これまでにない特別な価値」を提供するという。あらゆる銀行口座の人を対象とする。

「三井住友カード Visa Infinite」

ポイント基本還元率1.0%に加え、入会特典10万ポイント、継続特典最大11万ポイントを備え、プラチナを超えた同社史上最大級の利得性をするという。

●入会＆利用特典: 入会の3カ月後末までに100万円(税込)以上の利用で、プラス10万ポイント進呈

●継続＆利用特典: 毎年、前年の年間利用金額に応じて、最大11万ポイント

年間400万円(税込)以上の利用の場合、4万ポイントを進呈もしくは年間700万円(税込)以上の利用の場合、11万ポイントを進呈

同カードでは、最高品質のサービスを提供。

また、毎月4回以上を目安とした会員限定イベント(抽選)を通して、会員限定Visaスポンサーシップを活用したスポーツプログラム、ダイニングイベント、アート鑑賞会など多様な体験価値を提供する。イベント詳細は11月に発表予定。