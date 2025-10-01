ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」で活動するライバーの八巻志帆、鈴木りゅうじ、ALLIEが、大型野外フェスティバル「TOKYO ISLAND 2025」に出演することが決定した。

「TOKYO ISLAND 2025」に出演するイチナナライバー3名が決定

オープニングアクトとしてイベント各日程のトップバッターに

「TOKYO ISLAND 2025」は、音楽ジャーナリストの鹿野淳氏がキャプテンを務め、東京・お台場地区にある東京ドーム13個分の広大な公園「海の森公園」にて、10月11日、12日、13日の3日間にわたり開催する都内開催としては最大規模の野外音楽フェスティバルで、今年で4度目の開催となる。

そして今回、7月から8月にかけて開催されたアプリ内イベント、および9月に放送された『オールナイトニッポン0(ZERO) 〜17LIVE SP〜』において実施した特番内公開オーディションを経て選ばれた、八巻志帆、鈴木りゅうじ、ALLIEが、オープニングアクトとしてイベント各日程のトップバッター(10月11日：八巻志帆、10月12日：鈴木りゅうじ、10月13日：ALLIE)という大役を務め、多くの来場者に対してそれぞれのパフォーマンスを披露することが決定した。

「17LIVE」特設ブースを出展

さらに、「TOKYO ISLAND 2025」にて、ここでしか体験できないライバーを含めた企画「野外フェスファッションスナップ」を実施する「17LIVE」特設ブースを出展することも決定している。このブースでは、「17LIVE」アプリをダウンロードして登録していれば誰でも参加可能で、思い思いのフェスファッションやバンドコーデに身を包んでの、フォトスナップ撮影を楽しめる。

また当日は、フェスへ出演するライバーや、アンバサダーとして活躍している4名のライバーもブースに出演するため、ブース内での交流や記念撮影はもちろん、仮想バンドの一員としてライバーに入ってもらうといった来場者のリクエストに合わせた撮影等も可能。撮影した写真データは、フェスの思い出として持ち帰ることができ、先着100名には、撮影した写真をフォトブックにして後日プレゼントされる。