2025年10月の新作5品まとめ(10月1日発売予定)

本記事ではミニストップで10月1日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、白桃やクリームを使ったスイーツに、ボリューム満点の麺類やお弁当、さらに旬の魚を使ったお寿司など、気分やシーンに合わせて選べるラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2025年10月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「炙りさんま押寿司7貫」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合があるとのこと

丁寧に酢じめした後に表面を軽く炙り、香ばしい風味を引き出した「炙りさんま押寿司7貫」(645.84円)は、さんまと相性の良いガリを酢飯の間に挟み込み、さっぱりとした後味に仕上がっています。

「大盛 ごまねぎ塩焼そば」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

香ばしいごまの風味がきいた、ボリュームのある塩「大盛 ごまねぎ塩焼そば」(537.84円)は、ごま油で和えたねぎとチャーシュー、ブラックペッパーがトッピングされています。

「たまごスフレ カスタードクリーム バニラビーンズ入り」(138.24円)

価格 : 138.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

子どもから大人まで好まれる、どこか懐かしい味わいの「たまごスフレ カスタードクリーム バニラビーンズ入り」(138.24円)は、バニラビーンズ入りのカスタードクリームをスフレ生地でサンドしています。

「白桃シュークリーム」(127.44円)

価格 : 127.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

7月に発売し好評だった「白桃シュークリーム」(127.44円)が数量限定で再販売。桃の香りをしっかりと感じられる白桃クリームと、北海道産純生クリームを使用したホイップクリームの2層仕立てのシュークリームです。

「クリームみたらし団子」(332.64円)

価格 : 332.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「クリームみたらし団子」(332.64円)は、北海道産生乳を使用した生クリーム入りのコクのあるホイップクリームと、甘じょっぱいみたらしタレが相性抜群のスイーツです。

まとめ

10月1日発売の新商品は、旬の秋刀魚を香ばしく炙った「押寿司」、ボリュームたっぷりの「塩焼そば」、懐かしい味わいで子どもから大人まで楽しめる「たまごスフレ」、数量限定で再登場の「白桃シュークリーム」、ホイップクリームとみたらしタレが相性抜群の「クリームみたらし団子」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用