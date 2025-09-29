【2025年9月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、かぼちゃをたっぷり使用したグラタンや、きのこを贅沢に挟んだサンドイッチなど、秋の味覚を楽しめる商品が目白押しです!

「チキンメンチカツカレー」(626円)

価格 : 626円

販売地域 : 北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

令和3年産政府備蓄米を使用しております。カレーソースとチキンメンチカツを組み合わせた、食べ応えのある仕立てです。

「かぼちゃのクリームグラタン」(496円)

価格 : 496円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

秋が旬のかぼちゃをソースと具材に使用しました。かぼちゃの甘みが詰まったソースに、かぼちゃとベーコンとチーズを盛り付けて焼き上げたグラタンです。

「チャバタ 2種きのことグリルチキン」(399円)

価格 : 399円

販売地域 : 全国

2類のきのことグリルチキンをチャバタに挟んだサンドイッチです。

「かぼちゃ入りかき揚げとさつまいも天そば」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

旬をむかえる野菜を使った天ぷらと、出汁が効いたつゆで味わう温かいそばです。

「おだし香るお蕎麦屋さんのカレー」(399円)

価格 : 399円

販売地域 : 東北、関東、新潟県、北陸、東海、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州

お蕎麦屋さんで食べられるような、懐かしさを感じられる和風だしカレーです。

まとめ

かぼちゃをソースとトッピングに使用した「かぼちゃのクリームグラタン」は、かぼちゃのほっくりした甘さを楽しめる一品。同じくかぼちゃを使用した「かぼちゃ入りかき揚げとさつまいも天そば」は、野菜かき揚げとそばの相性がクセになること間違いなしです。

きのことチキンを挟んだ「チャバタ 2種きのことグリルチキン」は、朝食や軽食にもぴったり。

そのほか、チキンメンチカツを贅沢にのせたボリューミーな「チキンメンチカツカレー」や、お蕎麦屋さんの和風だしのような味わいの「おだし香るお蕎麦屋さんのカレー」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用