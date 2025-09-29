【9月30日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年9月の新商品5品まとめ(9月30日発売予定 )
今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! ボリュームたっぷりの弁当から軽やかに楽しめるサイドメニューまで、注目商品が揃っています。
秋の食欲を満たす新商品をぜひチェックしてみてください。
「千房監修 お好み焼とソース焼そば」(630円)
価格 : 630円
エネルギー : 575kcal
※北海道・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
大阪の老舗お好み焼店「千房」監修による本格仕立てのお好み焼セットが登場です。専用のミックス粉を使い、ふっくら焼き上げたお好み焼と、千房特製ソースで仕上げた焼そばを組み合わせた一品。関西の味わいを手軽に楽しめる豪華なお弁当になっています。
「5種のチーズ使用 チーズグラタン」(538円)
価格 : 538円
エネルギー : 348kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
チーズ好きにうれしい贅沢グラタンが登場。モッツァレラ、チェダー、ゴーダ、ステッペン、パルメザンの5種類のチーズを使用し、濃厚で香ばしい味わいに仕上げた一品。とろける食感と芳醇なチーズの風味が口いっぱいに広がる、秋にぴったりの商品です。
「焼豚春雨サラダ」(268円)
価格 : 268円
エネルギー : 158kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
香ばしい焼豚をトッピングした春雨サラダが登場です。ヘルシーながらも食べ応えがあり、さっぱりとした味わいでおつまみや副菜にもおすすめ。軽やかに楽しめる仕上がりになっています。
「ベーコンエッグロール」(333円)
価格 : 333円
エネルギー : 258kcal
※北海道・東北・新潟・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ベーコンの旨みとまろやかな卵サラダをふんわりパンで巻いたロールサンドが登場。手軽に食べられるサイズ感で、朝食やランチにもぴったり。シンプルながら食べ応えのある一品です。
「まんまる鶏 七味」(259円)
価格 : 259円
エネルギー : 189kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
鶏の旨みをぎゅっと閉じ込めたという「まんまる鶏」に、七味を効かせた一品が登場です。衣の香ばしさと七味のピリッとした辛さが食欲を刺激し、おつまみにも小腹満たしにもぴったりです。
まとめ
9月30日発売の新商品は、「千房監修 お好み焼とソース焼そば」や「5種のチーズ使用 チーズグラタン」、「まんまる鶏 七味」など、秋の食欲をそそるメニューが勢揃い。気になる商品はぜひローソン店頭でチェックしてみてください。
※画像は公式ホームページより引用