【9月30日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年9月の新商品5品まとめ(9月30日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! ボリュームたっぷりの弁当から軽やかに楽しめるサイドメニューまで、注目商品が揃っています。

ローソン2025年9月の新商品まとめ

秋の食欲を満たす新商品をぜひチェックしてみてください。

「千房監修 お好み焼とソース焼そば」(630円)

価格 : 630円

エネルギー : 575kcal

※北海道・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大阪の老舗お好み焼店「千房」監修による本格仕立てのお好み焼セットが登場です。専用のミックス粉を使い、ふっくら焼き上げたお好み焼と、千房特製ソースで仕上げた焼そばを組み合わせた一品。関西の味わいを手軽に楽しめる豪華なお弁当になっています。

「5種のチーズ使用 チーズグラタン」(538円)

価格 : 538円

エネルギー : 348kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

チーズ好きにうれしい贅沢グラタンが登場。モッツァレラ、チェダー、ゴーダ、ステッペン、パルメザンの5種類のチーズを使用し、濃厚で香ばしい味わいに仕上げた一品。とろける食感と芳醇なチーズの風味が口いっぱいに広がる、秋にぴったりの商品です。

「焼豚春雨サラダ」(268円)

価格 : 268円

エネルギー : 158kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

香ばしい焼豚をトッピングした春雨サラダが登場です。ヘルシーながらも食べ応えがあり、さっぱりとした味わいでおつまみや副菜にもおすすめ。軽やかに楽しめる仕上がりになっています。

「ベーコンエッグロール」(333円)

価格 : 333円

エネルギー : 258kcal

※北海道・東北・新潟・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ベーコンの旨みとまろやかな卵サラダをふんわりパンで巻いたロールサンドが登場。手軽に食べられるサイズ感で、朝食やランチにもぴったり。シンプルながら食べ応えのある一品です。

「まんまる鶏 七味」(259円)

価格 : 259円

エネルギー : 189kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

鶏の旨みをぎゅっと閉じ込めたという「まんまる鶏」に、七味を効かせた一品が登場です。衣の香ばしさと七味のピリッとした辛さが食欲を刺激し、おつまみにも小腹満たしにもぴったりです。

まとめ

9月30日発売の新商品は、「千房監修 お好み焼とソース焼そば」や「5種のチーズ使用 チーズグラタン」、「まんまる鶏 七味」など、秋の食欲をそそるメニューが勢揃い。気になる商品はぜひローソン店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用