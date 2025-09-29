2025年9月の新商品5品まとめ(9月30日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! ボリュームたっぷりの弁当から軽やかに楽しめるサイドメニューまで、注目商品が揃っています。

  • ローソン2025年9月の新商品まとめ

    ローソン2025年9月の新商品まとめ

【9月30日発売!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【9月30日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ローソン、「カルビーポテトチップスうすしお味」とコラボ –「からあげクン うすしお味」など3品
ローソン「秋の味覚フェア」、おこわおにぎり、栗・さつまいもを使ったスイーツを実食!
ローソン、アップサイクル素材でつくるお菓子を発売 – 地球にもカラダにも優しい味わい
【9月23日発売!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【9月23日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ローソン、栗粉を使用した新作スイーツ「モンブラン」や「フロマージュ」3品を発売
ローソン、まるでスイーツのような新作ベーカリー「至福のマロン&マロン」「至福のチーズ&チーズ」を発売
【ローソン】スネークが一番くじに潜入!? -『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』が登場!
ローソン、GODIVAとコラボしたスイーツ&ベーカリーを発売 – チョコ好きにはたまらないラインアップ
【ローソン】シルバニア「赤ちゃん家具コレクション -ゆめいろマーメイド-」を先行発売 - 赤ちゃんたちがマーメイド姿に
関連画像をもっと見る

秋の食欲を満たす新商品をぜひチェックしてみてください。

「千房監修 お好み焼とソース焼そば」(630円)

  • 「千房監修 お好み焼とソース焼そば」(630円)

    「千房監修 お好み焼とソース焼そば」(630円)

価格 : 630円
エネルギー : 575kcal
※北海道・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大阪の老舗お好み焼店「千房」監修による本格仕立てのお好み焼セットが登場です。専用のミックス粉を使い、ふっくら焼き上げたお好み焼と、千房特製ソースで仕上げた焼そばを組み合わせた一品。関西の味わいを手軽に楽しめる豪華なお弁当になっています。

「5種のチーズ使用 チーズグラタン」(538円)

  • 「5種のチーズ使用 チーズグラタン」(538円)

    「5種のチーズ使用 チーズグラタン」(538円)

価格 : 538円
エネルギー : 348kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

チーズ好きにうれしい贅沢グラタンが登場。モッツァレラ、チェダー、ゴーダ、ステッペン、パルメザンの5種類のチーズを使用し、濃厚で香ばしい味わいに仕上げた一品。とろける食感と芳醇なチーズの風味が口いっぱいに広がる、秋にぴったりの商品です。

「焼豚春雨サラダ」(268円)

  • 「焼豚春雨サラダ」(268円)

    「焼豚春雨サラダ」(268円)

価格 : 268円
エネルギー : 158kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

香ばしい焼豚をトッピングした春雨サラダが登場です。ヘルシーながらも食べ応えがあり、さっぱりとした味わいでおつまみや副菜にもおすすめ。軽やかに楽しめる仕上がりになっています。

「ベーコンエッグロール」(333円)

  • 「ベーコンエッグロール」(333円)

    「ベーコンエッグロール」(333円)

価格 : 333円
エネルギー : 258kcal
※北海道・東北・新潟・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ベーコンの旨みとまろやかな卵サラダをふんわりパンで巻いたロールサンドが登場。手軽に食べられるサイズ感で、朝食やランチにもぴったり。シンプルながら食べ応えのある一品です。

「まんまる鶏 七味」(259円)

  • 「まんまる鶏 七味」(259円)

    「まんまる鶏 七味」(259円)

価格 : 259円
エネルギー : 189kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

鶏の旨みをぎゅっと閉じ込めたという「まんまる鶏」に、七味を効かせた一品が登場です。衣の香ばしさと七味のピリッとした辛さが食欲を刺激し、おつまみにも小腹満たしにもぴったりです。

まとめ

9月30日発売の新商品は、「千房監修 お好み焼とソース焼そば」や「5種のチーズ使用 チーズグラタン」、「まんまる鶏 七味」など、秋の食欲をそそるメニューが勢揃い。気になる商品はぜひローソン店頭でチェックしてみてください。

その他商品はこちらをチェック : 【新商品】

※画像は公式ホームページより引用

【9月30日発売!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【9月30日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ローソン、「カルビーポテトチップスうすしお味」とコラボ –「からあげクン うすしお味」など3品
ローソン「秋の味覚フェア」、おこわおにぎり、栗・さつまいもを使ったスイーツを実食!
ローソン、アップサイクル素材でつくるお菓子を発売 – 地球にもカラダにも優しい味わい
【9月23日発売!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【9月23日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ローソン、栗粉を使用した新作スイーツ「モンブラン」や「フロマージュ」3品を発売
ローソン、まるでスイーツのような新作ベーカリー「至福のマロン&マロン」「至福のチーズ&チーズ」を発売
【ローソン】スネークが一番くじに潜入!? -『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』が登場!
ローソン、GODIVAとコラボしたスイーツ&ベーカリーを発売 – チョコ好きにはたまらないラインアップ
【ローソン】シルバニア「赤ちゃん家具コレクション -ゆめいろマーメイド-」を先行発売 - 赤ちゃんたちがマーメイド姿に
関連画像をもっと見る
まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら