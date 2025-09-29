今週から10月となり、秋らしい爽やかさを感じさせる日も増えてきています。まさに、"食欲の秋"シーズンの到来といった感じでしょうか。身近にあって手軽に利用できるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が登場していますよ。

2025年9月・10月の新商品5選まとめ(9月30日〜10月6日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。から揚げやそぼろなどが乗った背徳感満載の丼ぶり、お弁当をイメージした食べごたえのある惣菜パン、お月見をモチーフにした大盛パスタや肉まんなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「ニンニク背脂が決め手のから揚げ&豚焼肉月見丼」(668円)

価格 : 668円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

から揚げやそぼろなど色々な具材が入って、何度もおいしい、背徳感満載の丼ぶり。から揚げはにんにくで下味を付け、さらに、にんにくダレと背脂をトッピングしました。そぼろには、一味マヨソースをかけて、最後まで食べ飽きない仕立てです。

「おかず全部乗せ！お弁当サンド」(348円)

価格 : 348円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

お弁当をイメージした、食べごたえのある惣菜パン。から揚げ、ちくわの磯辺場げ、コロッケ、焼きそば、タルタルソースの具材をロールパンにサンドしました。

「大盛 太麺！ 月見唐揚げにんにくマヨパスタ」(646円)

価格 : 646円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

醤油ベースに豚骨や鶏がらの旨みを合わせた大盛パスタ。にんにくとマヨのアクセントを加えた最後まで食べ飽きない仕立てです。麺は食べ応えのある太麺を使用。卵黄風ソースやから揚げ・にんにくチップ・みじん切りにんにく・青ねぎをトッピングしました。

「背脂ニンニク月見まん」(210円)

価格 : 210円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

とろっとろの卵黄風ソース入り、背脂にんにくがガツンときいた肉まん。こってり濃厚醤油ベースで背徳感たっぷりの味わいです。刻みにんにくと豚肉・背脂の食感も楽しめます。

「森永マミー風味シュークリーム」(180円)

価格 : 180円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「森永乳業」とのコラボ商品。「森永マミー」の味わいをイメージした甘酸っぱいクリームをつめたシュークリームです。パッケージには、「森永マミー」のキャラクターのマミーレオ、カバノン、ジラッフィーのどれか1匹が載っています。

まとめ

9月30日発売の新商品は、から揚げやそぼろなど色々な具材が入った背徳感満載の「ニンニク背脂が決め手のから揚げ&豚焼肉月見丼」、お弁当をイメージした食べごたえのある惣菜パン「おかず全部乗せ！お弁当サンド」、にんにくとマヨのアクセントを加えた最後まで食べ飽きない仕立ての「大盛 太麺！ 月見唐揚げにんにくマヨパスタ」など、ボリューミーで満足度の高いメニューが登場。

また、お月見シーズンにぴったりの仕立ての「背脂ニンニク月見まん」や、スイーツ好きには「森永マミー」の味わいをイメージした「森永マミー風味シュークリーム」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用