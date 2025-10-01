JR東海は、東海道新幹線の全駅・全営業列車に定位置停止制御「TASC(Train Automatic Stop-position Control)」を導入し、2026年秋から運用を開始すると発表した。新幹線へのTASC導入は初とのこと。自動運転システム導入に向けた先行施策となる。

TASCは列車が駅に到着する際、速度や位置情報にもとづき自動でブレーキを作動させ、所定の停止位置へ高精度で停車させるしくみ。運転士による手動での停止ブレーキと比べて停止にかかる時間を短縮でき、ダイヤの安定性が向上するという。加えて、停止精度の向上により、ホームドアの扉を従来より短く設計できるため、今後、ホームドアの設置や更新を行う際のコスト削減効果も期待されている。

東海道新幹線では現在、自動運転システム(GOA2：運転士が乗務する自動運転)の開発を進めており、昼間の営業運転時間帯にも走行試験を実施。これまでに15万km以上の走行試験を行い、基本機能に問題がないことを確認しているという。今後の計画としては、2026年秋にTASCを導入し、2028年頃にGOA2の自動運転機能を搭載した車両を投入する予定。あわせて運転士が運転台でドアの開閉を行える新機能の導入も進めるとしている。