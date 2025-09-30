27日に放送されたフジテレビ系バラエティ特番『タイムレスマン』の延長線が、30日のレギュラー枠(毎週火曜24:15～ ※フジテレビほか)で放送される。

松島聡

特番では、8人そろって伊勢神宮で参拝することを目指して“お伊勢参り”に出発するも、道中の至るところで“競技”に挑戦し、敗者はその場で脱落してしまうという「東海道中!脱落旅」が繰り広げられた。今回は「土プレ延長戦 脱落組、全部見せますSP」と題し、旅の途中で脱落してしまったメンバーにスポットを当て、その行動の一部始終が公開される。

スタート地点の東京タワーで臨んだ最初の競技「立道(たてどう)」で脱落し、品川駅まで自転車で向かう羽目になった松島聡。名古屋へ向かう新幹線の車両内で行なった「新幹線立道」で負け残り、浜松で途中下車して、絶品と評判の「うなぎ弁当」の買い出しに走らされた橋本将生。そして、メンバーがサプライズ出演を果たした東海テレビの情報番組『スイッチ!』生放送のスタジオの裏で緊急開催した「パッ道(どう)」で敗れ、名古屋にある東海道の宿場町・鳴海宿の名産品「有松絞り」を買いに行くことになった2回目の松島。本隊が旅を満喫する裏側で、脱落者はいったい何をしていたのか、その全貌が明らかになる。