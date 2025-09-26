俳優・歌手の山下智久が、フジテレビ系バラエティ特番『タイムレスマン』(27日21:00～)に出演する。

毎週火曜深夜に放送されている『タイムレスマン』初の全国ネットゴールデンSP。timeleszメンバーと番組のさらなる飛躍を願って、日本屈指のパワースポットとしても有名な伊勢神宮に向かう中で、メンバーがリタイアしていく“脱落旅”が繰り広げられる。

timeleszメンバーと対面するべく、とあるスポットへやって来た山下。山下といえば、『timelesz project －AUDITION－(通称：タイプロ)』の番組テーマとしても注目を集めた、timeleszの初EPのリード曲「Anthem」のプロデュースと作詞を手掛けたほか、『タイプロ』では研修生たちにステージ衣装を提供するなど、timeleszとは縁が深く、メンバーにとっては恩人だ。

そんな尊敬する先輩が突然目の前に現れるというサプライズを受けて、メンバーは皆、みるみるパニック状態に。8人全員と対面するのは初めてという山下のリアクションにも注目だ。

感動の邂逅(かいこう)を果たした後は、みんなでお茶を飲みながらフリートークを展開。山下が「今日は8人とやりたいことがある」と提案するが、それを聞いたメンバーは「山下くんとできるんですか!?」と驚く。

山下のコメントは、以下の通り。

――収録の感想をお聞かせください。

「勝利、風磨、松島くんの３人と、原とは、久しぶりに会うことができてうれしかったですし、新メンバーの４人とは、やっと会うことができてうれしかったです。新メンバーの４人は今回が初対面だったのですが、メディアを通じて一方的にずっと見ていたので、初めてという感じが全くしませんでした（笑）。トークの後にみんなでやった企画も、すごく盛り上がって楽しかったです。またやりたいです！」

――山下さんから見た、“今のtimelesz”の魅力とは？

「初めて見た８人での『Anthem』のパフォーマンスは、想像よりも輝いていました。自分が思い描いていたよりも、はるかにまぶしくエネルギッシュでした。ひとりひとりの個性が際立っていながら、お互いが補完し合っていて、彼らが織りなす音楽の魅力を実感しました。これからの彼らの成長が、ますます楽しみですね。８つの異なる光で、未来を、そしてファンのみなさんの心を照らしてほしいと思います」

【編集部MEMO】

『タイムレスマン』演出の当麻晋三氏は、今回の企画について、「カッコいい8人ですから、旅に出るというのは視聴者の皆さんが見たくなるのではないかと。そこから発想して、この番組は8人が“男子校の休み時間”みたいなへんてこなノリが似合うので、何か一つ装置を作りたいと考えました。そこで、全員が目的地まで行けないというのはどうか、と。会議を重ね、昔あった『アメリカ横断ウルトラクイズ』(日本テレビ)のように、“あー、俺はこの先行けないのか!”と嘆いて脱落するんだったら、ありがたいところに行くのがいいとなり、伊勢神宮に決まったんです」と語っている。

(C)フジテレビ