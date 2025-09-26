ファミリーマートは9月30日、岐阜県と連携し「ねんりんピック岐阜2025」の開催にあわせ、「岐阜県産牛乳入りホイップ&小倉あんの厚切りパン」(138円)、「オムレット岐阜県産牛乳入りホイップ&小倉あん」(258円)の2種類を東海地方(愛知県、岐阜県、三重県一部店舗、静岡県一部店舗)のファミリーマートで順次発売する。

ねんりんピックは、高齢者を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典。同社はねんりんピック岐阜2025を応援するとともに、岐阜県産の牛乳を使用した商品を発売することで、岐阜県の魅力を県内外に伝えていくとしている。また、商品パッケージに同大会のキャラクター「ミナモ」をデザインした応援商品を2週にわたり発売し、同大会をさらに盛り上げていく。

9月30日に発売される岐阜県産牛乳入りホイップ&小倉あんの厚切りパンは、厚切りでふんわりしたパンに岐阜県産牛乳入りのホイップと粒あんをトッピングした商品。コクのあるホイップとすっきりとした甘さの粒あんの相性のよさを味わえる仕立てとなっている。

10月7日には、オムレット 岐阜県産牛乳入りホイップ&小倉あんが登場する。岐阜県産牛乳入りホイップと粒あんを、ほんのり甘いスポンジケーキで包んだデザート。後味がすっきりとした岐阜県産牛乳入りホイップに、甘さ控えめの粒あんをあわせた。