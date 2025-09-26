ファミリーマートは9月30日、「TOKYO店舗限定」商品発売1周年を記念した新商品3品を、東京都(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区の一部、渋谷区、杉並区の一部、豊島区、北区、江戸川区、荒川区)のファミリーマートで発売する。

昨年10月1日より東京都心部の一部の店舗にて発売を開始し、好評を得ているTOKYO店舗限定商品が1周年を迎える。今回発売される新商品は、ちょっとリッチなランチタイムを過ごしたいというニーズを満たす全3商品。

「国産チキンとチェダーとたまご」(488円)は、香ばしくトーストしたパンに、爽やかなトマトのソースとバジルソースを合わせた、たんぱく質が20.0g摂れるサンドイッチ。具材は、低温調理でしっとり仕上げた国産鶏ムネ肉とたまご。さらに原木からスライスした風味豊かなチェダーチーズを加え、奥深い味わいに仕上げている。

「メキシカンチキンと雑穀のサラダラップ」(498円)は、キャベツ、人参、リーフなどの彩り豊かな野菜と雑穀の上に、低温調理で柔らかく仕上げたメキシカンチキンと、原木スライスならではの風味豊かなチェダーチーズを乗せ、トルティーヤで巻き上げた。たんぱく質が15.6g摂れるサラダラップ。

「クラシックミネストローネ」(498円)は、オーブンで焼き、甘みを引き出した数種類の野菜を丁寧に煮込んで作ったスープをベースに、8種類のグリル野菜とトマトに、爽やかな香りの生鮮バジルを加え、味わい豊かに仕上げた。