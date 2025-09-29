タカラトミーは9月27日より、盤ゲーム「人生ゲーム」シリーズの歴代81作目となる新作「おいしい!人生ゲーム」を、全国の玩具専門店や「タカラトミーモール」等にて発売している。

「おいしい!人生ゲーム」は、ルーレットを回し出た数の分、マス目を進んでいく基本のルールはそのままに、5つのエリアで食べ歩きのように「グルメカード」を集め「デリシャス紙幣」(単位:Ð デリシャス)を多く集めた人が勝ちとなる「人生ゲーム」。『食』をテーマとしたのは同シリーズ初。

5つのエリアにちなんだグルメが登場するマス目を進み、エリアごとのグルメカードを収集。「デリバリーチケット」を使うと「グルメカード」の“お取り寄せ”ができたり、全エリアの「グルメカード」をコンプリートするとボーナスが発生したり、勝敗を左右する仕掛けも。グルメカードは、「野菜たっぷり麻辣湯」「殻付きホタテの浜焼き」「インバウン丼」「りんご飴」「五つ星フレンチ」など、30種類も用意されている。

マス目も「流行りのグルメを体験。Ð22,000はらってグルメカード[野菜たっぷり麻辣湯]を取る。」「バイキングのメニュー、片っ端から取りすぎて食べきれない・・・。Ð5,000はらう」など、“おいしい”ものにちなんだ内容に。ゴール後は、食後のデザートとして先着順で「デザートカード」がもらえるなど、最後まで“おいしい”を楽しむ仕掛けが満載。デザートカードは、まるで“ドバイチョコ”のような「石油王の高級チョコ」や、人生ゲームの自動車ゴマ風の「自動車ゴマ型グミ」など5種類が用意されている。

価格は4,950円。9月27日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて販売されている。

(C)1968,2025 Hasbro. All Rights Reserved. (C)TOMY