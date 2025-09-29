ジェンコは、カプセルトイ「抱きつきガメラ2【前編】」を9月20日以降、順次全国カプセルトイ販売店にて発売する。

「抱きつきガメラ2【前編】」ディスプレイビジュアル 本編イメージバージョン

2024年末にシリーズ第1弾が発売となった指やペンに抱きつくフィギュア商品「抱きつき」シリーズ。シリーズ第2弾は、今年で60周年を迎えた大人気「ガメラ」シリーズ、平成ガメラ3部作の第2作『ガメラ2 レギオン襲来』よりG2バージョンガメラ色違い2種とソルジャーレギオンのポーズ違い2種の計4種を用意している。

ガメラ G2バージョン(通常カラー)

ガメラ G2バージョン(夜間戦闘カラー)

ソルジャーレギオン TYPE 1

ソルジャーレギオン TYPE 2

ソルジャーレギオン 2体を指につけたイメージ

「抱きつきガメラ2【前編】」の作品名は『ガメラ2 レギオン襲来』。全4種(ガメラ G2バージョン(通常カラー)、ガメラ G2バージョン(夜間戦闘カラー)、ソルジャーレギオン TYPE1、ソルジャーレギオン TYPE2)。

9月20日より順次発売。価格は500円。仕様はPVC。全高は約6cm。発売・販売はジェンコ。デザイン・原形製作はイササ(@isanatolu) 。取扱店舗は全国のカプセルトイ自販機コーナー。

「抱きつきガメラ2【前編】」の発売を記念して10月13日にユナイテッド・シネマ豊洲（東京都内）にて記念イベントを開催することが決定した。『ガメラ2 レギオン襲来』の製作関係者である豪華ゲストをおよびしたトークやゲストによる商品のお渡し会を実施する。

イベントタイトルは「抱きつきガメラ2【前編】」発売記念イベント。開催場所はユナイテッド・シネマ豊洲。開催日時は10月13日。イベント内容は豪華ゲストによるトーク、商品のお渡し会。 詳細はあらためて告知するためジェンコ公式SNSにて確認すること。

(C)KADOKAWA NHFN/1996