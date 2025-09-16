イオンファンタジーは、TV番組『出川哲朗の充電させてもらえませんか? 』に登場する「スイカヘルメット」をモチーフにしたカプセルトイ「出川哲朗の充電させてもらえませんか? ライトキーホルダー」を、9月17日よりカプセルトイマシン「かぷえぼ」にて順次展開する。

番組を象徴するアイテムである「スイカヘルメット」が、ボタンを押すと光るユニークなライトキーホルダーに変身。番組ファンにはたまらない、遊び心溢れるアイテムとなっている。

番組のロゴやスイカのマスコットなど、ラインナップは全5種類。展開店舗は、モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、TOYS SPOT PALO(トイズスポットパロ)、PRIZE SPOT PALO(プライズスポットパロ)、カプセル横丁、クレーン横丁、Feedy Arcade。価格は498円。

また、限定カプセルトイ用商品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagram で「ライトキーホルダー」全5種のコンプリートセットが当たるプレゼントキャンペーンの開催が決定。

応募は「公式Xをフォローし指定ポストをリポスト」または「公式Instagramをフォローし、指定の投稿に「いいね」する」ことで完了する。応募期間は2025年9月12日17:30～9月28日23:59まで。詳細は公式アカウントを確認すること。