グレイ・パーカー・サービスは、運営するオンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」やナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」において、「ナガノの虎 ぬいぐるみくじ(1回、1,100円)」を9月12日より販売する。

今回、SNSで注目のイラストレーター・ナガノが描く「虎」がぬいぐるみくじになって登場する。公式オンラインくじショップ「ナガノくじ」での販売のほか、ナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」でも店頭販売する。

もちもちな触り心地の超特大ぬいぐるみから、手のひらサイズのキュートなマスコットまで、必ず当たるハズレなしのラインナップだ。

販売場所は、公式オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」。販売期間は9月12日11:00～10月3日23:59(なくなり次第終了)。公式グッズショップ「ナガノマーケット」　全4店舗での発売日は9月12日。

  • A賞：超特大ぬいぐるみ　＜サイズ：約H600×W460×D350mm＞

全長約60cmの超BIGサイズ。全力で発散する、躍動感あふれる虎のポーズをBIGに再現。思わずぎゅっと抱きしめたくなる、とろける触り心地にうっとり。

  • B賞：ぬいぐるみL　＜サイズ：約H360×W260×D250mm＞

追われ押されて思わず泣いちゃった…表情が愛おしい全長約36cmのBIGなぬいぐるみ。

  • C賞：ぬいぐるみS　＜サイズ：約H220×W170×D130mm＞

手のひらや爪までしっかり再現! ふにふにした柔らかな手足がたまらないぬいぐるみ。デスクや棚に飾るのにちょうどいいサイズ感で、見ているだけで心が和む。

  • D賞：マスコット　＜サイズ：H130×W90×D65mm＞

はやる気持ちをギュッと抱きしめた、あのそわそわ待ちきれない表情がマスコットに。手のひらにちょこんとおさまるサイズでボールチェーン付きだから一緒にお出かけも。