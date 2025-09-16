グレイ・パーカー・サービスは、運営するオンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」やナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」において、「ナガノの虎 ぬいぐるみくじ(1回、1,100円)」を9月12日より販売する。

今回、SNSで注目のイラストレーター・ナガノが描く「虎」がぬいぐるみくじになって登場する。公式オンラインくじショップ「ナガノくじ」での販売のほか、ナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」でも店頭販売する。

もちもちな触り心地の超特大ぬいぐるみから、手のひらサイズのキュートなマスコットまで、必ず当たるハズレなしのラインナップだ。

販売場所は、公式オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」。販売期間は9月12日11:00～10月3日23:59(なくなり次第終了)。公式グッズショップ「ナガノマーケット」 全4店舗での発売日は9月12日。

全長約60cmの超BIGサイズ。全力で発散する、躍動感あふれる虎のポーズをBIGに再現。思わずぎゅっと抱きしめたくなる、とろける触り心地にうっとり。

追われ押されて思わず泣いちゃった…表情が愛おしい全長約36cmのBIGなぬいぐるみ。

手のひらや爪までしっかり再現! ふにふにした柔らかな手足がたまらないぬいぐるみ。デスクや棚に飾るのにちょうどいいサイズ感で、見ているだけで心が和む。

はやる気持ちをギュッと抱きしめた、あのそわそわ待ちきれない表情がマスコットに。手のひらにちょこんとおさまるサイズでボールチェーン付きだから一緒にお出かけも。