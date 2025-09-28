俳優で歌手の松下洸平が20日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55)にゲスト出演。女優・広瀬すずと偶然遭遇したエピソードを明かした。

「やたら独特なオーラをまとった女性」

全国公開中の映画『遠い山なみの光』で、夫婦役を演じている松下と広瀬。夏の話題になり、広瀬は、「今まで、日焼け止めすら塗ってなかったもん。塗らなくても焼けないぐらい、外に出てなかった」「夕方とか夜じゃないと、ほぼ外に出ない」と告白。しかし、今年は少しアクティブになったようで、「旅行に行ったり、人に連れ出してもらってディズニー行ったり」と明かすと、松下は、「ああっ! ってなるでしょ? バレないですか?」と驚いた。

続けて、松下は、「東京のど真ん中で、すずちゃんとすれ違ったことある」と回顧。人混みの中を歩いていると、「やたら独特なオーラをまとった女性が前から歩いてきた」と話し、「すずちゃんは僕に気づいてなくて。あっ! 広瀬すずだ! と思って、“おい! 何やってるの?”って」と声をかけたという。さらに、「マスクも帽子も何もせず。サングラスだけで歩いてて」と振り返ると、広瀬は、「そのあと10分も歩いてないはず。そのときに、私って気づいた人、あなた一人だからね」とぶっちゃけた。

変装していないにも関わらず、誰にも声をかけられなかったという広瀬に、「いや、おかしいって!」と声を上げた松下。一方、自身はマスクをしていたそうで、「マスクしてれば、たいがい大丈夫」だと語るも、広瀬は、「マスクが嫌なのよね。空気吸わせて……って(笑)。気になっちゃうかも」と苦笑しながら返していた。

