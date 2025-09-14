「天才!」「天職だよ!」　広瀬すずの進化し続ける“セリフ覚え”に上白石萌音も驚がく

女優で歌手の上白石萌音が6日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55)にゲスト出演。広瀬すずのセリフ覚えに驚く場面があった。

広瀬すず

かつてはあった“写真能力”が「減ってきて…」

映画『ちはやふる』シリーズで共演した2人。上白石が、「めっちゃセリフ覚え早いよね? 『ちはや』のときから、すごい早かったイメージある」と話すと、広瀬は、「早い」と即答。以前は、台本を“写真”で記憶していたというが、「音に出したものが残るようになって。“音でも私いける!”って思ったら、だんだん写真能力が減ってきて。本読みしたら結構入ってくる」と最近の変化を明かした。

これに、上白石は、「えっ? 本読みしたらセリフ覚えられるの?」と驚がく。広瀬は、台本を声に出して読むと、そのままセリフを覚えてしまうようで、「音でセリフのワード覚えたらすごい早い」と話しつつ、「でも、抜けるのも早い」と苦笑い。上白石が、「いいなぁ。天職だよ!」「どんどん忘れてかないと入らないもん。天才だ!」と称賛の声を上げると、「そんなことない(笑)」と照れ笑いした。

また、読書好きだという上白石に、広瀬は、「お仕事的に台本も文章で読むじゃん? だから、私は映画を観たりするほうが気が楽」「本のほうが疲れるから、私はあんまり読まないんだろうなって最近気づいた」と語り、「セリフとかも一回言いたくなっちゃう。近い距離すぎて。映画のほうが、距離感をとって観れる」と告白。一方で、上白石は、「私は逆に、映画を観るとヘコむ」そうで、「どうやったらこんなお芝居できるんだろう? って。映画を観るほうが、仕事に近い気がする」と打ち明けていた。