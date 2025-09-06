女優の堀田真由が、第一三共ヘルスケアの敏感肌向けフェイスケアシリーズ「ミノン アミノモイスト」の新ミューズに就任。出演する新CMが、4日から放送されている。

新CM「貯水肌でやわらかい私。」篇は、堀田がリニューアルの「貯水肌」をテーマに、朝の光が差し込むやわらかな空間の中で、スキンケアをする様子が描かれている。

頬に手を添えて、「貯まれ、貯まれ…」とやさしく語りかける堀田。ぷるぷるとした水の玉や、「ぽちゃん」「たぷたぷ」といった水の音も印象的で、「貯水肌」というキーワードを視覚と聴覚の両面から表現しているという。

撮影では、堀田がリラックスした雰囲気の中で、しぐさや表情のひとつひとつに想いを込めた演技を披露。肌に触れた際にふとこぼれるやさしい笑顔と、つややかな横顔は、やさしさだけでなく、美しさも追求してきたブランドを象徴する印象的なカットとなっている。

メイキングでは、作品のキーコンセプトである「貯水肌」にちなんで、堀田に「最近貯めているもの」や「日頃のスキンケアのこだわり」について質問。「これまでもこれからも貯めていきたいものは“経験”です」と答えたほか、スキンケアでは丁寧にメイクを落とす時間を大切にしていると、美肌の秘けつを惜しみなく語った。

■堀田真由 インタビュー

――本日の撮影の感想をお願いします。また、撮影で印象的だったシーンやエピソード、本CMの見どころを教えてください。

「ミノン アミノモイスト」のやさしい世界観を想起させるようなピンクを基調としたセットの中で、温かい気持ちで撮影が進んでいきました。自分自身をいたわるように、抱きしめるような気持ちで演じさせていただきました。今回は、「貯水肌」がテーマだったので、「貯まれ、貯まれ」と願いを込めたスキンケアのシーンはとても印象的なカットかなと思います。

――今回、スキンケアの新CMということで、堀田さんは普段どのようなスキンケアをされているのか、ご自身のスキンケアのこだわりポイントなどあれば教えてください。

お仕事柄、毎日お化粧をすることが多いので、丁寧にメイクを落とす時間は大切にしています。あとは、私自身が乾燥肌なので、顔だけでなく全身にもクリームを塗るようにしています。

――今回のCMでは、「貯水肌」がキーワードになっていますが、最近何か貯めているものや貯めていきたいものはありますか?

これまでもこれからも貯めていきたいものは「経験」です。経験を積み重ねて、幅の広い素敵なお芝居ができたらいいなという風に思いますし、一人の人間としても周りの方にやさしさをもって接することができる大人になりたいなと思います。

――そう思われたきっかけはありますか？

今年がデビューから10周年を迎える年で、これまでを振り返る機会が増えていて、その時は感じなくても、振り返れば「あの時のいろいろな経験が今につながっているな」と間違いなく感じています。これからも引き続きいろいろなことに目を配らせて、いろいろな方から学びをいただいているなという気持ちで、経験を貯めていけたらいいなと思っています。

――今後どんな役に挑戦したいですか？

時代劇が好きなのですが、最近時代劇の作品に触れていなかったので、久々にそういった（時代劇の）世界に入れたらいいなと思っています。

――今回堀田さんは「ミノン アミノモイスト」の新ミューズに就任されましたが、改めて新ミューズへの就任を知ったときのご自身の率直な感想と、今後の意気込みについてお願いします。

まずはもう素直にとてもうれしかったです。私自身も以前から愛用させていただいていて、地方のロケに行く時だったり、海外に行ったりする時も、このサイズ感がちょうど持ち運びにピッタリですし、今回はフェイスケアのCMでしたが、私は入浴剤が大好きで、全身にうるおいを与えてくれる(※保湿成分・アミノ酸配合)ミノンさんの入浴剤が大好きなので、ミューズに就任ということをお聞きした時はものすごくうれしかったです。

――今回リニューアルとなった新製品の中で、堀田さん的おすすめアイテムを教えてください。

リニューアルされた化粧水・乳液は、私も実際に使わせていただいて、しっとりはしているけれどベタつくのが苦手な人もそこまで重くなくて、いいバランスだなという風に感じています。「ミノン アミノモイスト」のこのフォルムや、洗面台に置いておくだけで癒やされるようなこの色合いも大好きです。リニューアルされたこの化粧水と乳液は皆さんに使っていただけたらなと思います。