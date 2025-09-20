ロックバンド・MY FIRST STORY のHiroが、27日に放送される日本テレビ系番組『アナザースカイ』(毎週土曜21:00～)に出演。MCの山本舞香と、夫婦初共演する。

Hiroのアナザースカイは、幼い頃から家族でも一人でも過ごした想い出の地である、日本最後の秘境のひとつとも呼ばれる沖縄・西表島。知り合いのペンションを訪ね、大海原に繰り出し海釣りに挑む。

西表島の大自然で思わず童心に帰るHiroは、鍾乳洞の洞窟・マングローブ林を探検し、神秘的なピナイサーラの滝に感動。お世話になった人々と陽気にバーベキューを楽しむ。

また、森進一、森昌子、ONE OK ROCK・Takaなど音楽一家に生まれたHiroが吐露する秘めた胸の内とは。音楽について家族について、赤裸々に語る。

スタジオでは、山本舞香との夫婦初共演が実現。2人の意外な結婚の決め手、プロポーズ秘話、森一家との関係性など、貴重な夫婦話が明らかになる。

そんなMC・山本は、番組を卒業。1年間、数々のゲストを迎え、数々のアナザースカイを見て感じた率直な想いを語る。

【編集部MEMO】

Hiroと山本舞香は、結婚にあたり、「私たち、MY FIRST STORY Vo.Hiroと俳優 山本舞香は結婚いたしました事をご報告させて頂きます。これからはお互い家族として支え合い、如何なる困難にも立ち向かい、苦楽を共に生きていきたいと思っております」とつづり、「まだまだ未熟者で至らない点の多い二人ではありますが、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

(C)日テレ