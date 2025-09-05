三洋販売が運営するSANYOオフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」は、サミー公式グッズショップ「サミー商店ONLINE」、平和＆オリンピア公式物販サイト「キュイン萌ーる」とコラボレーションして、物販を中心としたリアルイベント『第3回パチ☆キャラまつりin 花やしき』を2025年10月24日(金)～30日(木)に東京・台東区の「浅草花やしき」にて開催する。

好評につき今年で3回目の開催となる今回は、3社の人気キャラクターが「くノ一(くのいち)」姿で描き下ろされたメインビジュアルを採用。描き下ろしイラストを使用したコラボグッズや、各キャラクターにちなんだコラボフードの販売をはじめ、着ぐるみショーやスタンプラリー、等身大パネルや特大コラボ装飾の展示、園内アナウンスなど、多彩なコンテンツが用意される。各詳細は特設サイトにて。

■『第3回パチ☆キャラまつりin 花やしき』開催概要

開催期間：2025年10月24日(金)～2025年10月30日(木)

営業時間：10:00～18:00(天候により変動あり) ※最終入園は閉園30分前

会場：浅草花やしき

入園料金：大人(中学生以上)1,600円／小人(5歳～小学生)800円／シニア(65歳以上)800円 ※入園には「浅草花やしき」入園券が必要。

※物販会場に優先的に入場できる日時指定チケットが販売中。

チケットやイベント情報の詳細は特設サイトにて。

(C) HEIWA / (C) Sammy / (C) SANYO BUSSAN CO., LTD. / 「戦国乙女」キャラクターデザイン原案：白組