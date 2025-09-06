京楽産業．は、2025年9月13日(土)・14日(日)に長野県佐久市・駒場公園で開催される「ナガノアニエラフェス2025」にブース出展することが決定した。

●ここでしか体験できない巨大「エア・バイブ」扇風機とフォトスポットを設置

「ナガノアニエラフェスタ」は、長野県松本市のアニメ関連会社「アニエラ」が中心となり、2017年から開催されている長野県最大級のアニソン野外フェスティバル。今回、KYORAKUとしては初めて協賛ブースを出展することになった。

ブース出展ではKYORAKUお馴染みの「エア・バイブ」が、なんと巨大扇風機になって登場。アツいフェス会場で、幸運の風を来場者へ届ける。そのほかにも、パチンコ台に入って写真が撮れるフォトスポット、さらにはメインステージにて初公開となる企業CMも上映するなど、ここでしか体験できない様々な協賛内容となるという。

■「ナガノアニエラフェスタ2025」開催概要

開催日程：2025年9月13日(土)・14日(日) ※2日間

時間：開場10:00／開演12:00／終演20:00 ※予定

会場：駒場公園 多目的広場 (長野県佐久市)

「ナガノアニエラフェスタ2025」の詳細は公式サイトにて。