女優の広瀬すずと上白石萌音が6日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55)に出演。“緊張を和らげる方法”について語った。

広瀬すず「緊張しててもう～んって…」

「緊張する?」と問われた広瀬は、「あんましない(笑)。でも、緊張感は基本あるかも。それがベースにあるから、緊張しててもう～んって下に下げる。気合いで(笑)」と告白。続けて、「フワッとみんなでゆったり現場に立ったり、お芝居に入ったりするじゃん? ピントがすごい遠くに合ってるわけ」と話し、「自分の体内に流れてる時間を一回実感して、目の前にピントを合わせる」「自分の視野を0まで持ってくる。気がいろんなところに行くから。気をすごい手前にやると、自分のやりたかったことを確認できる」と集中するコツを明かした。

広瀬の話に、「緊張してるときって、いろいろ見ちゃうもんね。余計に怖いもんね」と納得の声を上げた上白石。一方で、自身は緊張すると、「のまれるタイプ」だと言い、「音するもん。心臓の音。私は逆に見えなくなっちゃう。心臓の音とか手の震えに全部支配されるの」と苦笑しながら吐露。そのため、緊張したときは、「遠くを見るようにしてる」そうで、「外にいたら、遠くの山を感じるとか。“大丈夫、ちっぽけだし。ここにいる”と思って。流れとか時間を全部感じてやろうって思うタイプだから」と広瀬とは真逆の方法を打ち明けていた。