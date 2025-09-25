100円寿司チェーンの「はま寿司」は9月25日より、期間限定の3品を全国の店舗で販売している。
今回は、イカの甘みと程よい食感がウニの風味とマッチする「いか刺しのうに和えつつみ」と、三陸の豊かな海で水揚げされた旨みたっぷりの「三陸産 大切り銀鮭」が、お手頃価格の110円で登場。
また、火山が多く豊かな自然に恵まれた北海道の噴火湾で育った、柔らかな身と甘みが特長の「噴火湾産 ほたて」を176円で楽しむことができる。
いずれも数量限定につき、なくなり次第終了となる。
