牛丼チェーン店「すき家」は9月25日より、「プルコギ牛カルビ焼肉丼」を販売している。

「プルコギ牛カルビ焼肉丼」(並盛730円、ごはん大盛780円、特盛1,080円)は、旨みたっぷりの牛カルビに加え、もっちりとした食感のさつまいも春雨やニンジン、タマネギ、シメジといった具材をコチュジャンベースのタレで甘辛く仕上げ、ごはんに盛り付けた食べ応え抜群の一品。韓国産のコチュジャンや、ニンニク、ゴマ油などをブレンドしたタレは甘辛く、やみつきになる味わいとなっている。

また、おんたまがまろやかな味わいをプラスする「おんたまプルコギ牛カルビ焼肉丼」(並盛840円、ごはん大盛890円、特盛1,190円)や、ゴマ油の香り豊かな海苔を加えた「やみつき海苔プルコギ牛カルビ焼肉丼」(並盛770円、ごはん大盛820円、特盛1,120円)、とろ～りチーズのコクと一緒に味わえる「とろ～り3種のチーズプルコギ牛カルビ焼肉丼」(並盛940円、ごはん大盛990円、特盛1,290円)も登場。

さらに、プルコギ牛カルビ焼肉を定食スタイルでいただける「プルコギ牛カルビ焼肉定食」(ごはんミニ850円、ごはん並盛880円、ごはん大盛920円)もラインアップされている。