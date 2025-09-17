ファミリーレストラン「ココス」は9月16日より、「シャインマスカットフェア」を開催する。

「シャインマスカットフェア」では、パリッとジューシーな食感と上品な甘さが特長の“シャインマスカット”を使ったデザート6品が登場。

涼しげな見た目のビッグパフェやココスの人気商品“純氷ふわふわかき氷”、シチリア発祥のアイスケーキ“カッサータ”がのったクレープなど、食後にも、午後のティータイムにもおすすめのデザートがラインアップされている。

「シャインマスカットパフェ」は、上品な甘さのシャインマスカットや、爽やかな甘さのマスカットジェラート、レモンピールが香るカッサータを贅沢にトッピングしたビッグパフェ。

ホワイトチョコを使用したカッサータは、レモンの爽やかな香りとまろやかな味わいが特長。中層のバニラアイスやパンナコッタが、優しい甘さとクリーミーな味わいをプラス。また、クラッシュパイやビスケットチップを重ねており、サクサクとした食感のアクセントも楽しむことができる。価格は1,419円。なお、季節限定フレーバーティー「マスカットティー」とのペアリングがおすすめ。

また、今年は厳しい残暑に合わせて「純氷ふわふわかき氷 シャインマスカット」も登場。シャインマスカットやふわとろホイップ、ホワイトチョコフレークをトッピングした贅沢なかき氷で、別添えのマスカットシロップとミルクシロップで、最後の一口まで爽やかな香りと優しい甘さのかき氷を楽しむことができる。ほっとひと息つくのにぴったりな、「ほうじ茶」とのペアリングがおすすめ。価格は通常サイズが1,089円、ミニサイズが649円。

「シャインマスカットとカッサータのクレープ」は、ホイップ入りのクレープにシャインマスカットやマスカットジェラート、カッサータをトッピングし、爽やかなマスカットゼリーをあしらったプレート。価格は759円。爽やかな甘さのマスカットやレモン香るカッサータにぴったりな、柑橘が香る「アールグレイ」とのペアリングがおすすめ。

このほか、シャインマスカットやマスカットジェラート、マスカットゼリーを使ったミニサイズのパフェ「ミニシャインマスカットパフェ」(539円)も登場。食後にぴったりなサイズの「マスカットジェラート&バニラアイス」(385円)もラインアップされている。

いずれも9月16日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。10月中旬(予定)まで販売される。