アサミズカンパニーは24日、寝台特急「北斗星」の引退10周年と10月14日の「鉄道の日」を記念した限定グッズを予約販売すると発表した。懐中時計とヘッドマークデザインのキャップ(帽子)を販売し、ともに数量限定の特別仕様となる。

「寝台特急 北斗星 ゴールド懐中時計」イメージ

懐中時計はゴールドとシルバーの2種類をそれぞれ500個限定で販売し、ともに価格は8,800円。文字盤は「北斗星」のヘッドマークを模したデザインで、裏面に「北斗星」を象徴する流星のモチーフと、運行期間を表す「1988～2015」の文字が刻印される。

時計本体は合金、風防はミネラルガラス、チェーンは鉄製。文字盤のサイズは直径約4.8cm、チェーン長さは約37.5cm。ヘッドマークを箔押しした専用ボックスが付き、シリアルナンバー入りのプレートが付属するなど鉄道ファン垂涎の仕様となる。

「寝台特急 北斗星 シルバー懐中時計」イメージ

「寝台特急 北斗星 ゴールド懐中時計」裏面イメージ

「寝台特急 北斗星 帽子」イメージ

キャップは「北斗星」のヘッドマークを前面に刺しゅうであしらい、普段使いできる実用性と、ファンアイテムとしての記念性を兼ね備えたデザインに。価格は3,300円。サイズはフリー(約56～60cm)とされている。

どちらも楽天のアサミズカンパニーサイトで予約を受け付け、懐中時計は10月初旬、キャップは10月下旬から順次発送する予定となっている。