大丸松坂屋百貨店は、2025大阪・関西万博にて「LABUBU MYAKU-MYAKU ストラップ付フィギュア」(4,400円)を発売する。9月24日には、2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店 公式Xアカウント(@expo2025storedm)にて抽選販売の方法を発表した。

「LABUBU MYAKU-MYAKUストラップ付フィギュア」は、世界的に大人気の「ラブブ」が「ミャクミャク」になりきった、「ラブブ」ならではのユニークなルックスと「ミャクミャク」の可愛さが絶妙に融合した特別なデザインのフィギュア。付属のストラップはケースやバッグ、IDカードにも取り付け可能となっている。

販売期間は10月1日～11日。抽選の応募方法は、販売日当日9時～13時に2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店前に設置された二次元コードをスマートフォンで読み取り、LINEアプリを利用したデジタル整理券システムによる当日抽選販売。各販売日当日、13時30分頃に抽選結果を通知する。応募は、一人1日1回限り、1回の当選で1点のみ購入可能。

今回の発表に「超絶レアでやばいやつですね」「ちょっと欲しいかも」と歓迎する声がある一方で、すでに万博の来場予約枠が閉幕日までほぼ埋まっているなかでの当日抽選に対して「買える買えないの前に、入れないし…」「万博チケット取れなくなってるのに、転売ヤーが食いつきそう」「受注生産制にして欲しいです」と不安の声も寄せられている。