タレントの指原莉乃が8月21日、公式YouTubeチャンネル『さしはらちゃんねる』を更新。芸能活動休止を発表して約1年が経つフワちゃんの近況を明かした。

指原莉乃

検索欄を「“せーの!”って見せ合ったら…」

公開された動画では、視聴者から寄せられた“恋バナ”を展開。「デートのたびに遅刻してくる男はどう思うか?」という質問に、指原は、「そういう人なんだって思い込むしかない」とし、「遅刻とか、よく寝る人とか、忘れ物が多い人って、こっちが言ったところで改善することはない」とキッパリ。さらに、「友人でよく遅刻する人がいるとして。私の友人で遅刻する人って、ぼんやり出てきちゃうかもしれないけど……」と含み笑いで、“某カラフルな友人、だれかわかるかなー?”とテロップが流れた。

また、SNSの話題になると、「この間、フワちゃんとしゃべってるときに、“お互いのインスタの検索欄みたいなところによく出てくるやつを見せ合おう”ってなって」と今度は名前を出して言及。「“せーの!”って見せ合ったら、“ヒカキンの前の職業は?”っていうのが出てきてめっちゃ恥ずかしかった(笑)。芸能ゴシップ見過ぎて、そういうのばっかり出てくる」と苦笑しつつ、“親友”フワちゃんとの変わらない関係をうかがわせていた。