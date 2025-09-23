マイクロマガジン社が2025年9月22日に発行した月刊Webコミック誌「コミックライドivy(アイビー) vol.32」にて、新作読み切り『お転婆令嬢がこっそり看板娘をやっていたら婚約者の王子が常連になりました』(漫画：甘愛ゆに／原作：マノイ)が掲載された。
さらに、特別読み切り『ポジティブポリスとポメラニアン』後編(作：冬野たびぞう)および『モネの工房』後編(作：こばると越)後編も掲載されている。
■『お転婆令嬢がこっそり看板娘をやっていたら婚約者の王子が常連になりました』
漫画：甘愛ゆに／原作：マノイ
「私だけだとおっしゃっていたのに――！」 第二王子と婚約している公爵令嬢ハルシオーネ。 彼女の秘密は魔法で庶民の娘ハルに変身して、下町の食堂でウェイトレスとして働いていること。
そんな彼女の悩みは婚約者のクラウスがお忍びで、ハルを目当てに食堂に通い詰めていることで――？
内緒で下町で働く公爵令嬢と食堂に通う王子のすれ違いラブコメディ！
■『ポジティブポリスとポメラニアン』後編
作：冬野たびぞう
並外れた記憶力を持つ刑事・羽世梓は難事件を解決した功績で、“警察犬”を伴っての捜査権を手に入れた。
人間より優れた身体機能を持つ犬の獣人である警察犬とのバディに胸を高鳴らせる梓だったが、コンビを組むことになったのはポメラニアンの獣人、保科千紘で――!?
連続爆弾魔を捜査することになった2人だったが、臆病な千紘は外に出ることを嫌がり……？
ナルシ刑事とビビり警察犬、デコボコな2人の最強バディ誕生!?
9月22日より、前編・後編の単話配信もスタート！
■『モネの工房』後編
作：こばると越
「どうして俺は、技師を目指しているんだろう」
モネ・ブランシャールは、主席卒業し地元に工房を建てることを夢見て義肢職人育成機関【ヴィンスレー義肢学院】に入学した。
しかし、同期には自分よりも高度な技術をもつルイ・クレマンがおり、次第にふたりは比較されるように。
自信を無くしかけるモネだったが、ルイの言葉に成長することを決意するのだが……。
夢を追い足掻く少年たちの、感動の友情譚――。