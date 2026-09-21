白泉社は、『花とゆめ』20号を2026年9月18日(金)に発売。表紙はTVアニメ化決定の『神さま学校の落ちこぼれ』が飾り、ふろくとして「祝♥ミユキ蜜蜂画業20周年記念！ミユキメンズ大集合クリアファイル byミユキ蜜蜂」が用意される。
【豪華ふろく】「祝♥ミユキ蜜蜂画業20周年記念！ミユキメンズ大集合クリアファイル byミユキ蜜蜂」
表面は豪華描きおろし。眼福ミユキメンズが白いスーツを身にまとって大集結。
＜参加作品＞
『なまいきざかり。』
『春の嵐とモンスター』
『野良猫と狼』
『営業ですから』
■連載スタートから大反響！『忘却後のアレーティア』(sora)が巻頭カラーで登場
団長への想いに心かき乱されるアレーティアだが…？
■『神さま学校の落ちこぼれ』(原作／日向夏、まんが／赤瓦もどむ、原作協力／星海社)、待望のTVアニメ化決定
TVアニメ化を記念して、日向夏と赤瓦もどむからのコメントを掲載。最新HC15巻は好評発売中。
■『愛を誓うには早すぎる』(青海瑠依)が2号連続カラーつきで登場
自分の気持ちに気づいた野花だけど？最新HC2巻は好評発売中。
■大人気御礼！『推しに甘噛み』(鈴木ジュリエッタ)がカラーつきで登場
甘夏くんの誕生日が終わってヒナパパがついに…？
■『花とゆめ』26年20号
発売日：2026年9月18日発売(毎月5日・20日発売)
判型：B5判
定価：490円(税込)