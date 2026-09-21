白泉社は、『花とゆめ』20号を2026年9月18日(金)に発売。表紙はTVアニメ化決定の『神さま学校の落ちこぼれ』が飾り、ふろくとして「祝♥ミユキ蜜蜂画業20周年記念！ミユキメンズ大集合クリアファイル byミユキ蜜蜂」が用意される。

【豪華ふろく】「祝♥ミユキ蜜蜂画業20周年記念！ミユキメンズ大集合クリアファイル byミユキ蜜蜂」

表面は豪華描きおろし。眼福ミユキメンズが白いスーツを身にまとって大集結。

＜参加作品＞

『なまいきざかり。』

『春の嵐とモンスター』

『野良猫と狼』

『営業ですから』

■連載スタートから大反響！『忘却後のアレーティア』(sora)が巻頭カラーで登場

団長への想いに心かき乱されるアレーティアだが…？

■『神さま学校の落ちこぼれ』(原作／日向夏、まんが／赤瓦もどむ、原作協力／星海社)、待望のTVアニメ化決定

TVアニメ化を記念して、日向夏と赤瓦もどむからのコメントを掲載。最新HC15巻は好評発売中。

■『愛を誓うには早すぎる』(青海瑠依)が2号連続カラーつきで登場

自分の気持ちに気づいた野花だけど？最新HC2巻は好評発売中。

■大人気御礼！『推しに甘噛み』(鈴木ジュリエッタ)がカラーつきで登場

甘夏くんの誕生日が終わってヒナパパがついに…？

■『花とゆめ』26年20号

発売日：2026年9月18日発売(毎月5日・20日発売)

判型：B5判

定価：490円(税込)